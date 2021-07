Course sprint : Brawn ouvert à octroyer la pole position en qualifs

Ce samedi ont eu lieu les premières Qualifs Sprint de l'Histoire de la Formule 1, à savoir une course qualificative de 100 kilomètres définissant la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce format inédit représentait une véritable inconnue, mais l'épreuve s'est avérée plutôt animée avec le premier tour fulgurant de Fernando Alonso, la remontée de Carlos Sainz et la sortie de piste de Sergio Pérez.

"Je pense que l'une des choses que nous avons tous vues aujourd'hui est qu'un pilote de course est un pilote de course", a déclaré Brawn. "Ils ne vont jamais y aller mollo. Beaucoup d'action partout dans le peloton. Ce premier tour et quelque était complètement haletant, sensationnel. Puis il y a eu les petits duels dans le reste de la course. La performance de Fernando Alonso aujourd'hui a été un autre aspect sensationnel de la course. Il a reçu mon vote comme star de la course. J'achèterais un billet pour ça tous les jours."

"Je pense donc que nous sommes très satisfaits. Nous allons laisser le week-end se terminer, puis passer du temps avec la FIA et les écuries pour essayer de comprendre s'il y a des évolutions que nous voulons. Nous n'allons pas changer le format fondamental cette année. Et je pense qu'après les trois courses, nous pourrons nous réunir et décider vers où nous diriger à partir de là. Mais jusqu'à présent, c'est très positif." Des Qualifs Sprint auront effectivement lieu lors de deux autres Grands Prix cette année, l'Italie et le Brésil étant évoqués.

Brawn s'est par ailleurs empressé de souligner l'accueil positif réservé par la majorité des fans à ce nouveau format. Sur le compte Twitter de Motorsport.com France, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 65% des 430 votants ont indiqué avoir passé un bon moment devant les Qualifs Sprint, contre 18% qui ont voté non. 17% ne se sont pas prononcés.

"Nous recevons déjà un feedback énorme et positif de nos fans sur les réseaux sociaux, ils adorent", a affirmé Brawn. "Mais il y aura des fans qui font des commentaires, et peut-être des éléments qu'ils n'ont pas compris ou n'ont pas appréciés. Nous prendrons ça en compte également."

"Pour moi, ce format a des aspects très attirants : tout le monde utilise le même pneu en qualifications. Il y a quand même de la variété en course, puisqu'heureusement il y avait deux pneus que l'on pouvait utiliser. Les pilotes ne sont pas handicapés par les pneus choisis. C'est probablement quelque chose que l'on peut conserver."

Un aspect toutefois très critiqué est que la pole position, qui revient logiquement au pilote situé à la première place de la grille de départ pour le Grand Prix, ne soit plus officiellement attribuée lors des qualifications et ne soit donc plus un marqueur de rapidité ultime sur un tour comme elle l'a été pendant la majeure partie de l'Histoire de la F1.

"C'est peut-être quelque chose à quoi nous devons réfléchir. Y a-t-il un changement dans la nomenclature de ce que nous faisons ? Le vendredi [avec les qualifications] devrait-il être la pole position ? C'est des choses comme ça que nous discuterons avec la FIA et les équipes, mais je pense que nous ne devons pas être entravés par l'Histoire. Enfin, nous devons respecter l'Histoire, mais nous ne devons jamais être entravés par l'Histoire", a conclu Brawn.

Propos recueillis par Adam Cooper