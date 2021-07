Retour à la normale pour Esteban Ocon chez Alpine

Esteban Ocon restait sur deux Grands Prix particulièrement difficiles sur le Red Bull Ring, où il s'était qualifié seulement 17e dans les deux cas, avec quatre dixièmes de retard en moyenne sur son coéquipier Fernando Alonso. La première course autrichienne s'était soldée par une médiocre 14e place, la seconde par une inévitable collision au départ.

À Silverstone, Alpine a confié un nouveau châssis à Ocon, et ce dernier a retrouvé des couleurs : il a pris la 13e position des qualifications, à moins d'un dixième d'Alonso, et a réalisé une course solide lors des Qualifications Sprint : il a gagné une place au départ, une autre grâce à l'accrochage Russell/Sainz et encore une avec la sortie de piste de Sergio Pérez pour franchir la ligne d'arrivée au dixième rang. George Russell ayant été pénalisé, il s'élancera même neuvième ce dimanche.

"Je ne dirais pas que c'est un pas en avant. Je dirais que nous avons retrouvé l'Esteban normal", a commenté Marcin Budkowski, directeur d'Alpine F1 Team. "Je crois qu'il a connu une sorte de cauchemar lors des deux dernières courses, qui sont vraiment celles où il y avait clairement quelque chose qui clochait entre Esteban et la voiture. Mais d'emblée hier matin, il était content de la voiture, content des changements de réglages."

"Nous étions un peu déçus en qualifications, car nous pensions que les deux voitures auraient dû être en Q3. Cependant, Esteban était content d'avoir retrouvé son niveau de forme et de compétitivité. Sans ce dernier tour qui était un peu brouillon à cause du trafic dans le tour de sortie et quelques erreurs dans certains virages, il serait passé en Q3, et il le sait. Bref, il avait bien besoin de retrouver confiance en la voiture et en lui-même."

Ocon, qui avait réalisé un début de saison très encourageant avant ce passage à vide, a précisé : "Ce n'est pas seulement le châssis, mais c'est effectivement la principale chose qui a changé. Je dois remercier l'équipe à Viry et à Enstone pour le travail fantastique qu'elle a fait lors de cette dernière semaine en remarquant d'emblée après trois courses consécutives quelques problèmes que nous avons eus. Dès lundi, j'avais un rapport de l'équipe indiquant qu'elle pensait qu'il y avait telle chose qui n'était pas correcte, par exemple. C'était très efficace."

"Nous avons mis la voiture en piste, et d'emblée je me suis senti bien plus confiant, j'ai eu l'impression de revenir trois courses en arrière. C'est très positif. C'est probablement le principal point positif que je tire du week-end jusqu'à présent."

Le Français est désormais idéalement placé pour finir dans le top 10 ce dimanche, même si le plus dur reste à faire. "Je pense que la course [qualificative] a été très positive pour nous. Je pense que nous avons pris de très bons départs aujourd'hui. Les deux voitures ont fait un bon premier tour. Je suis très content d'avoir gagné trois places lors de la course, ce qui nous repositionne dans les points pour demain. C'est un bonus supplémentaire, je dirais. C'est génial", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Adam Cooper