GP du Qatar F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Pour la première fois de son Histoire, la Formule 1 va faire escale au Qatar et visiter une piste qui est d'ordinaire réservée au Championnat du monde MotoGP, à savoir le Losail International Circuit. Il s'agit du troisième et dernier volet de l'ultime série de trois courses consécutives de la saison, après Mexico et São Paulo, et de l'antépénultième épreuve de la campagne 2021.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. À noter qu'il y a deux heures de décalage horaire avec Losail.

Infos et palmarès

Le Circuit International de Losail accueille donc pour la première fois la F1 dans le cadre du Championnat du monde. Il s'agit du troisième État d'Arabie (ou péninsule arabique) visité dans l'Histoire de la discipline, après Bahreïn et Abu Dhabi, avant le quatrième qui sera l'Arabie Saoudite. Chose étonnante pour une partie du monde aussi réduite : les quatre pays figurent tous au calendrier cette saison, et ce sera le cas également ensuite à compter de 2023.

Losail est le théâtre d'un Grand Prix de MotoGP depuis 2004, qui est même devenu depuis 2007 la manche d'ouverture systématique du championnat. En 2008, quelques mois avant la première de la F1 à Singapour, la course a été organisée de nuit grâce à un système d'éclairage novateur et n'a plus jamais eu lieu de jour depuis. Ce sera la même chose pour la course de dimanche, qui débutera à 17h, heure locale, peu après la tombée de la nuit.

Dessinée principalement pour la moto, la piste de Losail se veut rapide et fluide avec un enchaînement de virages à moyenne et haute vitesse qui devraient être avalés avec gourmandise par les monoplaces modernes mais sans doute avec souffrance par les pneus sur un tracé par ailleurs non resurfacé depuis 2004 et assez abrasif. La ligne droite de départ arrivée, longue d'un peu plus d'un kilomètre, offrira des opportunités de dépassement grâce au DRS même si la vitesse de passage en virage pourrait s'avérer problématique pour créer suffisamment de différence au freinage pour les F1.

Long de 5,380 km et composé de 16 virages, le Losail International Circuit sera parcouru à 57 reprises lors de la course pour une distance totale de 306,66 kilomètres. Les simulations effectuées par la F1 suggèrent que le tour devrait être bouclé en 1'22"5 en qualifications et en 1'28"6 en course.