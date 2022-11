Mattia Binotto serait sur un siège éjectable chez Ferrari

Charger le lecteur audio

La saison 2022 de la Scuderia Ferrari aura-t-elle été celle de trop ? En tout cas, Mattia Binotto semble désormais sur un siège éjectable concernant la direction de la gestion sportive chez Ferrari. Ce sont des informations rapportées par nos confrères italiens toujours bien informés de la Gazzetta dello Sport, depuis confirmées par nos sources, qui laissent entendre que le favori pour prendre sa succession ne serait autre que Frédéric Vasseur, actuel patron d'Alfa Romeo, dès le mois de janvier. Le Français aurait déjà un accord de principe avec le président de Ferrari, John Elkann, mais la signature du contrat ne serait pas actée. Actuel directeur sportif de la Scuderia, Laurent Mekies pourrait quant à lui succéder à Vasseur chez Sauber.

Binotto serait donc dans ses dernières semaines à la tête de l'écurie de Maranello, lui qui avait pris la succession de Maurizio Arrivabene à partir de la saison 2019. Il s'agissait d'une promotion interne puisqu'il avait occupé avant cela le poste de directeur technique, succédant à James Allison à compter de 2016, et le rôle de responsable du département moteur entre 2014 et 2016, qu'il avait contribué à redresser. Dans les luttes intestines fin 2018, c'est surtout son bilan technique qui avait penché dans la balance, puisqu'il avait été aux responsabilités dans le domaine lors des campagnes 2017 et 2018, qui avaient vu Ferrari renouer avec la lutte pour le titre.

Durant son passage comme directeur de Ferrari, Binotto a connu plusieurs phases et a dû gérer de nombreuses difficultés. Lors de sa première année de mandat, la gestion du rapport de force interne entre l'enfant prodige du programme de l'académie Ferrari, Charles Leclerc, et l'expérimenté mais mentalement épuisé Sebastian Vettel, avait été l'un de ses principaux dossiers avant, bien entendu, celui des soupçons de triche qui ont pesé sur le moteur Ferrari.

Frédéric Vasseur et Mattia Binotto lors du GP d'Australie 2022

L'accord aux termes secrets signé avec la FIA à la suite d'une enquête discrète menée par l'instance est évidemment un tournant de la fin de l'ère technique précédente pour Ferrari. L'écurie a ensuite connu une saison 2020 catastrophique, d'aucuns ne manquant pas de faire le lien entre les négociations avec la fédération et la soudaine baisse de rendement des unités de puissance italiennes. La saison 2021 sera celle d'un renouveau pas forcément spectaculaire mais qui donna au moins l'impression que la Scuderia était désormais en ordre de bataille avant la révolution réglementaire, et notamment en accueillant en son sein Carlos Sainz qui remplaçait Vettel.

La campagne 2022, avec comme arme de choix la F1-75, avait démarré de façon quasi idéale avec deux victoires et une deuxième place en trois courses pour Leclerc, qui semblait enfin pouvoir porter Ferrari vers les titres, 14 ans après la dernière couronne mondiale. Las, un mélange d'erreurs stratégiques, d'hésitations dans l'exécution, de problèmes techniques et de fautes de pilotage ont transformé la candidature crédible aux deux championnats des troupes au Cheval cabré en véritable chemin de croix face à un duo Red Bull/Max Verstappen qui ne mettait quasiment pas un pied de travers.

Alors que le Néerlandais avait accusé jusqu'à 46 points de retard sur le Monégasque, il compte avant le dernière manche de la saison 139 unités d'avance et a été titré dès le Grand Prix du Japon, quatre épreuves avant la fin. Dans ce contexte de délitement, les relations entre Binotto et Leclerc ont semblé se refroidir nettement. Il n'est sans doute d'ailleurs pas inutile de rappeler que Vasseur avait été le directeur d'équipe qui avait fait débuter le pilote au numéro 16 en F1 en 2018, du côté de Sauber.

Devant les rumeurs grandissantes autour de l'avenir de son directeur, Ferrari a d'abord refusé de commenter la moindre rumeur, avant de finalement publier le court communiqué suivant : "Concernant les spéculations de certains médias concernant le poste de directeur d'équipe de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, Ferrari déclare que ces rumeurs sont totalement infondées". L'avenir nous en apprendra bientôt davantage...

La direction de Ferrari depuis Jean Todt

1993-2007 Jean Todt 2008-2014 Stefano Domenicali 2014 Marco Mattiacci 2014-2018 Maurizio Arrivabene 2019- Mattia Binotto

Avec Franco Nugnes