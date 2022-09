Les notes du Grand Prix des Pays-Bas 2022

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Dix, c'est la note de Max Verstappen mais également le nombre de victoires déjà amassées en 2022. Le problème de boîte de vitesses dès les EL1 mais aussi les difficultés de Red Bull pour prendre la mesure du circuit de Zandvoort n'auront pas perturbé le Champion du monde. Pas plus que les obstacles survenus en course, comme l'intervention de la voiture de sécurité qui l'a contraint à chausser des pneus tendres et dépasser Lewis Hamilton en piste. Il y a chez ce garçon ce sentiment irrésistible que l'on a connu chez d'autres au sommet de leur art avant lui.

Max Verstappen vainqueur une deuxième fois consécutive à domicile.

Le bonnet d'âne pour Sebastian Vettel

Note : 3

Le week-end néerlandais de Sebastian Vettel est fait de nombreuses contrariétés... À commencer par une erreur en qualifications, où il est sorti de la piste et s'est une nouvelle fois arrêté en Q1. Pourtant, la monoplace verte avait quelques atouts à faire valoir sur la piste de Zandvoort, mais la course n'a pas permis au quadruple Champion du monde de redresser la situation. Pire, il s'est fait remarquer en ne respectant pas les drapeaux bleus quand il est sorti des stands devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez. "Blue flag, blue flag..."

Sebastian Vettel n'était clairement pas dans un grand week-end...

George Russell

Note : 9

Il n'était probablement pas le plus rapide des pilotes Mercedes, mais il fait preuve d'une constance implacable. Son insistance pour chausser les pneus tendres lors de l'intervention de la voiture de sécurité a été récompensée et il signe ainsi le meilleur résultat de sa carrière en F1 avec une deuxième place.

Charles Leclerc

Note : 8

Charles Leclerc est passé tout près de la pole position, mais en course, le rythme des Ferrari s'est effondré. Il a bien failli se retrouver éjecté du podium, avant une neutralisation salvatrice. Lui n'a jamais perdu son calme, et a fait le maximum.

Lewis Hamilton

Note : 9

Déprimé à Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton a livré un week-end qui aurait pu se terminer en apothéose à Zandvoort. Agressif au départ, il aurait pu perdre gros dans son contact avec Carlos Sainz, puis la stratégie de Mercedes, à un seul arrêt, a été parfaite. Il a finalement été victime d'être si bien placé, en tête, lors de la voiture de sécurité, et a subi le pari de privilégier sa position. Tout juste peut-on lui reprocher sa relance peut-être pas la mieux sentie, mais avec ses gommes usées, chuter du podium était inéluctable.

Lewis Hamilton a joué la victoire à Zandvoort.

Sergio Pérez

Note : 5

Sergio Pérez est plus que jamais en souffrance au volant de la Red Bull. En témoigne sa sortie de piste en Q3 mais aussi l'écart indéniable qui le sépare de son coéquipier. Le Mexicain engrange les points précieux au championnat, mais c'est laborieux.

Fernando Alonso

Note : 8

On croirait presque que son départ annoncé a définitivement libéré Fernando Alonso. Fautif en qualifications, bien qu'il incrimine le trafic, le double Champion du monde a répondu en course avec maestria, malgré un départ poussif. La stratégie lui a été favorable, mais le coup de volant qui allait avec a fait le reste. L'Espagnol engrange les points et poursuit sa série.

Fernando Alonso, offensif et en grande forme à Zandvoort !

Lando Norris

Note : 8

Lando Norris a livré un week-end solide au volant d'une McLaren qui a retrouvé un peu de sa superbe après avoir tant souffert à Spa. Ça ne suffit pas à concurrencer Alpine pour le moment, mais l'Anglais fait le job en récoltant des points.

Carlos Sainz

Note : 7

Très proche dans la lutte pour la pole, Carlos Sainz a vécu un dimanche beaucoup plus compliqué... Certes, l'Espagnol est avant tout victime des erreurs grossières de Ferrari dans les stands, mais il est en revanche le seul responsable d'un dépassement sous drapeau jaune qui a fait bondir, sans toutefois provoquer d'enquête...

Carlos Sainz aurait pu se passer de ce dépassement sous drapeau jaune...

Esteban Ocon

Note : 7

En retrait sur un tour lors des qualifications, Esteban Ocon a tout de même profité de l'erreur de Fernando Alonso pour le devancer, mais il a toutefois été éliminé en Q2. Auteur d'un magnifique départ, il pouvait espérer un très beau résultat mais s'est finalement contenté d'une amère neuvième place, regrettant notamment une stratégie à ses yeux imparfaite.

Lance Stroll

Note : 7

Encore une dixième place pour Lance Stroll cette année, la quatrième ! Le Canadien a converti son passage en Q3 – où il n'a pas pu défendre ses chances en raison d'un ennui technique – et a ramené un point précieux à Aston Martin, qui se rapproche d'AlphaTauri au championnat.

Lance Stroll a inscrit un point précieux pour Aston Martin.

Pierre Gasly

Note : 6

Battu par Yuki Tsunoda en qualifications, le Français a également échoué aux portes du top 10 en course. Le temps perdu pendant le premier relais a coûté trop cher et a constitué un handicap qui était trop difficile à surmonter.

Alexander Albon

Note : 7

Dans une bonne dynamique, Alex Albon tente d'extraire tout ce qu'il peut de sa Williams et le fait avec brio. Passé en Q2, il a mené une belle course mais les performances de sa monoplace demeurent trop faibles pour espérer des points à la régulière.

Mick Schumacher

Note : 6

Dans une période où son avenir en F1 est plus menacé que jamais, Mick Schumacher a offert une belle réponse en accédant à la Q3. La course a toutefois été plus compliquée, avec une Haas qui, décidément, a toujours le même défaut de chuter en performance sur les longs relais...

Mick Schumacher a atteint la Q3 aux Pays-Bas.

Kevin Magnussen

Note : 4

Week-end très décevant pour Kevin Magnussen, éliminé dès la Q1 et parti à la faute en tout début de Grand Prix. Il a eu le mérite de repartir et de finir juste derrière son coéquipier.

Zhou Guanyu

Note : 5

Le pilote Alfa Romeo a proposé une copie propre comme il le fait souvent, mais le déficit de performance d'Alfa Romeo ne lui permettait pas de briller. Il s'est tout de même offert le scalp de son coéquipier en qualifications puisqu'il a accédé à la Q2, contrairement à Valtteri Bottas.

Daniel Ricciardo

Note : 3

Daniel Ricciardo boit le calice jusqu'à la lie chez McLaren, dont la monoplace était pourtant plus à l'aise à Zandvoort qu'à Spa. Sorti dès la Q1, il a perdu pied en course sans jamais rien espérer, avec un contraste toujours aussi saisissant par rapport à Lando Norris.

Le chemin de croix continue pour Daniel Ricciardo...

Nicholas Latifi

Note : 4

Une élimination en Q1 et une course anonyme. Nicholas a fait du Latifi.

Valtteri Bottas

Note : 4

Les temps sont durs pour Valtteri Bottas, sorti en Q1 pour la deuxième fois consécutive. Alors, quand en plus la mécanique joue des tours en course, tout devient très, très compliqué. Sixième Grand Prix consécutif sans le moindre point pour le Finlandais.

Yuki Tsunoda

Note : 6

Le Japonais a répondu présent en qualifications, avec un passage en Q3, puis était en lutte pour des points jusqu'à ce problème technique étrangement géré par AlphaTauri et qui a abouti sur l'intervention de la voiture de sécurité.

Yuki Tsunoda jouait les points avant son abandon.