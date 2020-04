Audi salue la réduction des coûts engagée par la FE

La Fédération Internationale de l'Automobile, la Formule E et les équipes se sont mises d'accord pour retarder l'arrivée du nouveau kit aérodynamique, initialement prévue pour la saison 2020-21, à 2021-22 ; par ailleurs, les teams vont avoir le choix entre conserver leur groupe propulseur actuel en 2020-21 avant d'en développer un nouveau pour l'année suivante, ou bien en lancer un nouveau la saison prochaine, mais le garder pour la campagne 2021-22.

Ces décisions sont particulièrement judicieuses, estime Allan McNish. "À l'heure actuelle, tout le monde est très avancé dans le développement du groupe propulseur pour la saison 7", analyse l'Écossais pour Motorsport.com. "Cependant, pouvoir produire, tester et préparer les pièces à utiliser en course – ainsi que pouvoir les fournir à notre équipe cliente Envision Virgin Racing, en ce qui nous concerne – est une tâche relativement conséquente."

"Le plus important, pour moi, c'est le mot 'flexibilité'. Il nous faut une flexibilité totale pour pouvoir nous adapter à l'environnement dans lequel nous allons nous retrouver. Nous avons désormais de la flexibilité, puisque nous avons le choix entre conserver le groupe propulseur de la saison 6 ou en utiliser un autre pour les saisons 7 et 8."

"Mais dans le détail, je pense que les différents teams et motoristes sont dans des situations différentes. Nous avons enlevé du budget un cycle de développement et un cycle de tests. Ce n'est pas négligeable. Nous essayons agressivement mais naturellement de résoudre certains des problèmes auxquels nous nous retrouvons confrontés."

McNish approuve également le report de l'arrivée du nouveau kit aérodynamique de la Gen2, qui sera rebaptisée Gen2 EVO. "Cela fait partie des choses dont nous estimions le report positif. D'un point de vue pratique, cela enlève beaucoup de pression à la production. En plus de produire toute la carrosserie de la Gen2 EVO, pensez à toutes les pièces de rechange dont nous avons besoin. De surcroît, il faut aussi la voiture de tests, donc chronologiquement, ça ne fonctionne pas forcément non plus. La FIA a réagi très vite en prenant la décision de la reporter", conclut-il.

Propos recueillis par Matt Kew