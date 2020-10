Sordo solide, grosse sortie de route pour Rovanperä

Les premiers passages dans les spéciales de Monte Lerno (22,08 km) et Coiluna-Loelle (15 km) ont été avant tout marqués par l'accident à haute vitesse de Kalle Rovanperä dans l'ES8. Le Finlandais en est quitte pour une belle frayeur, lui et son copilote étant heureusement indemnes. En revanche, leur Toyota a subi d'énormes dégâts et ils ne devraient pas repartir aujourd'hui. Repartir après les incidents de la veille, c'est par contre ce qu'a pu faire l'autre pilote Toyota, Takamoto Katsuta.

Cette première boucle de la matinée a principalement confirmé l'excellente dynamique du leader Dani Sordo, qui mène toujours grand train en tête du rallye. L'Espagnol a laissé l'ES7 à Sébastien Ogier, gêné par une vache qui traversait la route ainsi que par le soleil. Il s'est repris rapidement dès l'ES8, qu'il a remportée avec 1"8 d'avance sur Elfyn Evans.

Les deux pilotes Toyota sont dans une position de départ plus avantageuse que la veille et en profitent, même si cela demeure difficile de concurrencer les Hyundai. Cependant, Ogier a fait la bonne opération en reprenant l'avantage sur Thierry Neuville, mais les deux hommes se battent dans un mouchoir de poche pour les deux dernières marches du podium. Un podium duquel est désormais sorti Teemu Suninen, qui demeure toutefois encore au contact des deux hommes.

Après ses déboires avec la suspension de sa Hyundai vendredi matin, Ott Tänak a repris un rythme rapide pour tenter de remonter tant que possible, mais le mal est fait pour le Champion du monde en titre. Un deuxième passage dans les spéciales de Monte Lerno et Coiluna-Loelle est prévu en fin de matinée.

Scratchs de la matinée

ES7 : S. Ogier (Toyota)



ES8 : D. Sordo (Hyundai)



Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES8