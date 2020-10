Calendrier 2021 : 12 rallyes dont un petit nouveau pour le WRC

La FIA a dévoilé le calendrier 2021 du WRC, avec plusieurs changements tels que l'arrivée du Rallye de Croatie ainsi que le retour sur le Safari Rally, annulé cette année pour cause de COVID-19. L'annonce a été faite vendredi soir au terme du Conseil Mondial du Sport Automobile, organisé de façon dématérialisée en raison de la crise sanitaire.

On retrouvera également le Rallye d'Estonie au cours de l'été, l'épreuve ayant gagné sa place au calendrier après une première réussie le mois dernier. Le championnat disposera de trois épreuves de réserve afin d'avoir des solutions déjà en place en cas de défection d'un organisateur, sur fond de crise du coronavirus. La liste de réserve comporte les Rallyes de Turquie, Grèce, Belgique et Argentine. Le Grand Prix du Mexique disparaît quant à lui totalement.

Le début de saison 2021 sera conforme aux habitudes récentes, avec le Rallye Monte-Carlo pour lancer le championnat en janvier, avant un voyage en Suède début février. La Croatie sera la troisième étape de ce championnat constitué de 12 épreuves, qui doit s'achever à la mi-novembre par le Rallye du Japon.

"L'arrivée de la Croatie pour la toute première fois en WRC est un nouveau défi passionnant et génère d'immenses attentes", reconnaît Jona Siebel, directeur général du WRC. "Les débuts de l'Estonie dans le championnat il y a quelques semaines ont été un énorme succès, encore plus quand on sait le peu de temps qu'ont eu les organisateurs pour préparer le rallye."

"Le COVID-19 a durement touché les événements sportifs internationaux. Le WRC n'a pas été épargné, avec l'annulation malheureuse de plusieurs épreuves en 2020. Alors pour constituer le calendrier 2021, nous devions prendre des décisions pragmatiques et stratégiques en tenant compte de l'incidence sur les voyages internationaux l'an prochain."

"Il est essentiel que nos organisateurs soient pleinement investis pour gérer la difficulté des contrôlés liés au COVID-19 et auxquels nous pouvons nous attendre l'an prochain, tout en offrant des manches de qualité. Je suis convaincu que les 12 rallyes choisis pour l'année prochaine ne nous décevront pas."

Calendrier 2021 du WRC