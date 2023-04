LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Australie en direct

Pour sa troisième manche de la saison 2023 du Championnat du monde, la Formule 1 retrouve l'un de ses circuits les plus populaires avec l'Albert Park, au cœur de Melbourne. Dans une version revue et corrigée depuis l'an passé pour tenter de procurer plus de spectacle, le Grand Prix d'Australie comptera 58 tours pour une distance totale de 306,124 km. C'est la 27e fois que la piste accueille la discipline reine.

La configuration de ce GP après les qualifications de ce samedi est intéressante. Si Max Verstappen, le leader du championnat, a signé la pole position sans trop trembler (la troisième en autant de courses pour Red Bull Racing), ses adversaires directs se nomment George Russell et Lewis Hamilton. Les Mercedes ont en effet surpris en s'affichant comme les principales menaces pour le Néerlandais, avec a priori de vraies forces à faire valoir et un choix de réglages résolument tourné vers la course.

Cela sera d'autant plus intéressant que Verstappen sera, au moins en début d'épreuve, seul dans le clan Red Bull puisque Sergio Pérez, son dauphin pour un petit point au championnat, a été éliminé dès la Q1 par une sortie de piste qui l'a envoyé en fond de grille. Un fond de grille qu'il ne connaîtra d'ailleurs pas vraiment puisque des changements sous régime de parc fermé (suspension, batterie, unité de contrôle électronique) l'obligeront à partir des stands, tout comme Valtteri Bottas avec qui il devait se partager la dernière ligne.

Derrière le trio de tête, Fernando Alonso est toujours bien présent et complétera la deuxième ligne aux côtés de son rival de toujours Hamilton, tandis que la troisième ligne sera composée de Carlos Sainz et Lance Stroll. Charles Leclerc est seulement septième, aux côtés d'Alex Albon, et le top 10 est complété par Pierre Gasly et Nico Hülkenberg. L'autre Français, Esteban Ocon, partira depuis le 11e emplacement.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre live texte intégral !

