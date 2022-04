LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Australie en direct

Après un début de saison en fanfare, où deux Grands Prix ont été disputés en deux semaines, la Formule 1 a eu droit à une pause de deux semaines bien méritée. La voici désormais de retour, "down under" qui plus est ! Et oui, pour la première fois depuis 2019, il y a une éternité, la grille s'est installée en Australie.

Pour l'occasion, le tracé de Melbourne a été modifié. La plupart des courbes ont gagné en vitesse et une chicane a été supprimée afin d'augmenter les opportunités de dépassement. Quatre zones DRS avaient également été mises en place en marge du week-end, toutefois la direction de course s'est ravisée après les premiers essais libres, supprimant la zone entre les virages 8 et 9 par mesure de sécurité.

Encore largement devant, les pilotes Red Bull et Ferrari se sont disputés la pole position en qualifications. C'est Charles Leclerc qui est sorti vainqueur de ce match, le Monégasque empochant dans l'affaire la 11e pole position de sa carrière. Max Verstappen l'accompagne en première ligne, Sergio Pérez est en embuscade, en troisième position. Plus surprenant, on ne trouve pas Carlos Sainz en quatrième position mais bien Lando Norris ! Le circuit de Melbourne semble mettre en lumière les points forts de McLaren, qui a connu un début de saison pénible après des essais prometteurs.

Pour retrouver Sainz, il faut en fait descendre jusqu'à la neuvième position, derrière les McLaren, les Mercedes et derrière Esteban Ocon. Le pilote espagnol a manqué de réussite en Q3 avec un premier chrono annulé par le drapeau rouge (conséquence de l'accident de Fernando Alonso) et une seconde tentative impactée par une mauvaise préparation de tour causée par un problème moteur. Décidemment !

Notons aussi que les modifications du circuit de Melbourne ont non seulement rendu les temps plus rapides mais aussi augmenté fortement le nombre d'erreurs. Plusieurs pilotes ont été coupables de sorties de piste tout au long des essais libres et des qualifications, et il y a même eu un accrochage en Q1 entre les Canadiens de la grille : Lance Stroll et Nicholas Latifi. Ça promet pour la course !

Justement, l'intégralité du Grand Prix d'Australie 2022 est à suivre sur notre live texte ci-dessous.