La F1 a attiré encore plus de spectateurs en 2019

Ce sont précisément 4'164'948 personnes qui sont annoncées par la Formule 1, dans un communiqué officiel, sur l'ensemble de l'année 2019, qui comprenait 21 Grands Prix. Ces données, fournies par les promoteurs des différentes courses, laissent apparaître une légère hausse (+1,75%) par rapport à 2018 – dont le chiffre était, pour le même nombre d'épreuves, de 4'093'305 fans –, tout en précisant qu'il est atteint sans la journée du samedi à Suzuka, qui avait été totalement annulée en raison du typhon Hagibis.

En moyenne par GP, la fréquentation se situe à 202'146 spectateurs. Les très bons élèves de la cuvée 2019 sont la Grande-Bretagne (351'000 spectateurs, dont 141'000 le dimanche), le Mexique (345'694, dont 138'435 le dimanche) et l'Australie (324'100, dont 102'000 le dimanche). C'est un total de huit courses sur les 21 qui ont dépassé la barre symbolique des 200'000 entrées, Singapour et les États-Unis (268'000 spectateurs chacun), la Belgique (251,864), la Hongrie (230,000) et l'Autriche (203,000) s'ajoutant aux trois précédemment citées. En atteignant pour sa part tout juste les 200'000 spectateurs, le GP d'Italie signe pour sa 90e édition son record.

Par rapport à 2018, plusieurs courses ont connu des hausses sensibles de la fréquentation, comme Montréal (+14,69%), Shanghai (+10,34%), Melbourne (+9,86%), Spielberg (+9,73%), Budapest (+9,52%) et Monza (+9,29%).

Sean Bratches, responsable commercial de la F1, a déclaré : "2019 a été une autre grande année pour la Formule 1 et nous sommes ravis de voir que plus de 4 millions de fans nous ont rejoint lors de nos 21 courses, battant les chiffres de fréquentation de l'an dernier, avec notamment un record de fréquentation du Grand Prix d'Italie qui a atteint 200'000 spectateurs. Notre mission est de produire le plus grand spectacle de course automobile de la planète et de faire vivre à nos fans une expérience qu'ils n'oublieront jamais."

"Nous sommes donc ravis de constater que, selon les recherches effectuées sur le terrain, les personnes qui assistent aux événements apprécient leur expérience lors d'un week-end de course et nous sommes déterminés à faire en sorte qu'elles continuent à ressentir cela. 2019 a été une saison incroyable et nous attendons déjà avec impatience l'année prochaine, lorsque Hanoï et Zandvoort rejoindront notre calendrier de 22 courses et que la Formule 1 fêtera son 70e anniversaire."