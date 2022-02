Comment la F1 va organiser ses séances de découverte technique

Charger le lecteur audio

Jusqu'ici en Formule 1, le secret sur les nouveautés techniques était de mise. Les écuries gardaient jalousement, et le plus longtemps possible, tout élément pouvant donner à la concurrence trop d'indications sur tel ou tel concept à même d'apporter un avantage en performance. Cette ère du secret n'est pas terminée, comme le prouve la façon dont la plupart des structures ont géré la présentation de leur monoplace 2022. Toutefois, la campagne à venir devrait partiellement changer la donne, en tout cas obliger les écuries à être plus ouvertes.

Il y a quelques mois, Ross Brawn, le manager sportif de la F1, avait expliqué que les responsables du championnat souhaitaient la mise en place de sessions ouvertes aux médias lors desquelles les écuries seraient tenues de dévoiler et d'expliquer les évolutions montées sur les voitures à l'occasion de chaque Grand Prix.

L'idée de départ dans les premières versions de la réglementation était d'obliger les écuries à déclarer une "spécification de référence" au début de chaque épreuve, ce qui aurait rendu inutile toute tentative de masquer des évolutions techniques dans des séances de découverte. Désormais, la procédure complète a été précisée grâce à la dernière version du Règlement Sportif et elle ne reprend pas cette idée.

Un délégué FIA inspecte la Mercedes W11 de Valtteri Bottas dans le parc fermé

Dans un premier temps, toutes les équipes devront envoyer à la FIA un document qui contiendra "le nom et une brève description de toutes les pièces et assemblages aérodynamiques et de carrosserie majeurs" qui n'ont pas été utilisés lors de la course précédente et sont prévus pour la course à venir. Ces informations devront être parvenues à la fédération le jeudi après-midi et ne seront pas révélées aux médias avant ce qui est appelé "exposition automobile pré-épreuve", qui aura lieu au plus tard 90 minutes avant le début des Essais Libres 1

Dans le cadre de cette exposition, les écuries devront rendre leurs deux voitures disponibles pour les médias en dehors du garage pendant une heure au maximum. Ces F1 devront être équipées de "toutes les pièces aérodynamiques et de carrosserie majeures prévues prévues pour être utilisées quand la voiture quittera la ligne des stands pour la première fois [lors des EL1]".

Une seconde session de découverte se tiendra cette fois 30 minutes après la fin des qualifications, quand les monoplaces seront placées sous régime de parc fermé et ne pourront donc quasiment plus être modifiées d'ici le départ de la course. Cette fois, cinq écuries seulement seront désignées par le directeur de course et n'auront à fournir qu'une seule monoplace.

Durant cette seconde "exposition", chaque équipe devra détacher l'un de ses responsables afin d'expliquer auprès des médias, pendant au moins 10 minutes, les changements effectués entre la séance de découverte du vendredi et les qualifications du samedi. Il y a toutefois fort à parier que les écuries garderont une part de mystère quant à la réalité des évolutions montées.

Ces nouvelles séances entrent dans le cadre d'un week-end de Grand Prix désormais plus condensé, avec une journée du jeudi qui est désormais abandonnée au profit d'une matinée du vendredi consacrée aux conférences de presse avant un début des essais libres en début d'après-midi.