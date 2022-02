Leclerc et Sainz ont eu une discussion "ouverte et transparente"

Charger le lecteur audio

"Libres de se battre" l'un contre l'autre cette saison, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont eu une discussion franche et mature avec l'état-major Ferrari sur le sujet. La première saison de collaboration entre les deux hommes s'est bien passée l'an dernier, validant le redressement amorcé par la Scuderia, qui espère désormais se rapprocher encore des avant-postes. Le changement de réglementation 2022 pourrait favoriser ce retour au premier plan, alors que l'écurie de Maranello n'a plus gagné en Formule 1 depuis le Grand Prix de Singapour 2019.

À l'heure où les premiers essais hivernaux vont débuter, cette semaine à Barcelone, il est encore trop tôt pour savoir si Ferrari sera en mesure de se battre pour des victoires, voire pour le titre mondial. En revanche, si tel est le cas, Leclerc et Sainz seront donc libres de s'affronter en piste.

"Nous en avons évidemment discuté, je crois que c'était hier ou il y a deux jours", a confié Leclerc jeudi dernier, lors de la présentation officielle de la Ferrari F1-75. "Oui, nous sommes libres de nous battre, naturellement sans prendre de risques stupides car nous nous battons pour l'équipe, et l'objectif ultime est de ramener Ferrari au sommet. Mais nous serons libres de nous battre."

Sainz a estimé qu'il était "important" pour les deux pilotes de "ressentir cette liberté" de duel, tout en insistant sur le respect mutuel et la nécessité absolue de "faire passer Ferrari avant notre lutte individuelle".

Directeur de Ferrari, Mattia Binotto décrit une "excellente discussion" entre ses deux pilotes, dont il loue la maturité. "J'étais très heureux de voir ces deux pilotes avoir une discussion totalement ouverte et transparente, démontrant leur niveau de maturité", assure-t-il. "Comme nous l'avons prouvé l'an dernier, ils s'entendent bien, mais ce n'est pas la seule manière de s'en rendre compte. Quand on aborde ce type de discussion, ça peut être très délicat. Je crois que tous les deux montrent et prouvent vraiment leur fantastique niveau de maturité, dont je suis ravi."

Pour sa première saison chez Ferrari, Sainz est parvenu en 2021 à terminer devant Leclerc au championnat, pour 5,5 points, après des débats très équilibrés en interne. Le Monégasque estime avoir parfois joué de malchance mais a également identifié des progrès à réaliser pour l'exercice à venir.

"J'ai laissé passer des opportunités, parfois par manque de chance, parfois à cause de moi, parce que j'en voulais trop", admet-il. "J'apprends de ça. Je crois que l'une des grandes forces de Carlos est d'être tout le temps là. À chaque course il est au rendez-vous. Parfois je peux être un peu trop optimiste, et c'est arrivé quelques fois l'an dernier, ça m'a coûté des points. Au bout du compte, j'en ai payé le prix et j'ai retenu la leçon. Ça fait mal mais je vais de l'avant. Maintenant c'est du passé. Ça fait mal sur le moment, mais quand je me penche sur la saison dernière, je suis satisfait de moi."