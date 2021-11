Le GP de Mexico en streaming gratuit et en direct sur Motorsport.com

Grâce au groupe Canal+, qui diffuse la course en intégralité sur sa chaîne C8, nous vous proposerons de suivre en direct vidéo sur Motorsport.com le Grand Prix de Mexico de Formule 1, 18e manche de la saison 2021 du Championnat du monde FIA, disputé sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Diffuseur de la F1 depuis 2013 en France, la compagnie française a choisi de procéder à cette retransmission par le biais de sa chaîne de la TNT ce dimanche 7 novembre à 20h00, en parallèle de la diffusion classique sur Canal+, avec une prise d'antenne dès 19h40.

C'est cette diffusion sur C8 qui sera accessible en streaming et gratuitement (en lieu et place de notre live texte habituel) sur notre site aux visiteurs situés sur le territoire français, comme nous vous l'avions proposé à l'occasion du Grand Prix des États-Unis il y a deux semaines.

La course sera commentée par un duo composé de Laurent Dupin, qui officie d'ordinaire en tant que reporter dans le paddock de la discipline reine, et de Renaud Derlot, qui est le consultant de la chaîne pour l'IndyCar ou les formules de promotion.

Alors que la lutte pour le titre pilotes s'approche de son dénouement entre les deux protagonistes que sont Max Verstappen, leader du classement, et Lewis Hamilton, septuple Champion du monde, la manche de Mexico pourrait jouer un rôle important dans ce combat, qui oppose également les deux écuries, Mercedes et Red Bull Racing.

Lors des qualifications ce samedi, les Flèches d'Ébène ont créé la surprise en monopolisant la première ligne pendant que leurs rivaux ont connu une fin de séance controversée, impliquant Yuki Tsunoda, pilote d'AlphaTauri, seconde écurie appartenant à... Red Bull. En tout cas, avec Valtteri Bottas en pole et avec Sergio Pérez quatrième mais à domicile, les deux candidats à la couronne auront non loin d'eux des lieutenants fidèles et acharnés dans une lutte qui s'annonce tendue, et notamment dès l'accélération vers le premier virage.

En bref, un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte ! En attendant, restez connecté sur Motorsport.com pour ne rien manquer des actualités et des déclarations autour du Grand Prix de Mexico.