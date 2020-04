GP de Grande-Bretagne : Silverstone se donne un mois pour décider

Silverstone a fixé une date butoir de décision pour le maintien ou le report du Grand Prix de Grande-Bretagne, en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Les organisateurs se donnent ainsi jusqu'à la fin du mois d'avril pour sceller le sort de l'épreuve, qui doit théoriquement avoir lieu du 17 au 19 juillet.

Aucune option n'est privilégiée dans l'immédiat mais la menace est forcément réelle, alors que les huit premiers Grand Prix de la saison 2020 ont déjà été annulés ou reportés. La date de reprise de la F1 est espérée "cet été" par Liberty Media, qui aspire toujours à l'agencement d'un calendrier alternatif comportant 15 à 8 Grands Prix.

"Silverstone et la Formule 1 restent en étroite discussion concernant la situation actuelle et évaluent la capacité d'accueillir le Grand Prix de Grande-Bretagne du 17 au 19 juillet", font savoir les organisateurs ce mercredi. "Nous sommes pleinement conscients du fait que d'autres événements sportifs britanniques ont pris des décisions les concernant, mais il est important de souligner que leur organisation logistique et sportive est différente de Silverstone et, par conséquent, notre calendrier nous donne jusqu'à fin avril pour prendre une décision définitive. La sécurité de nos fans, de nos collègues et de la communauté de la F1 sera notre priorité et nous continuerons à dialoguer avec les autorités compétentes."

À l'heure actuelle, la saison devrait s'ouvrir le 14 juin au Canada, où une décision doit être prise après Pâques. La semaine dernière, les organisateurs outre-Atlantique affichaient à la fois "optimisme" et "réalisme" pour une course qui est elle aussi clairement compromise.

En Grande-Bretagne, tous les événements sportifs majeurs sont actuellement suspendus. Aucune décision n'a encore été prise pour la tenue du tournoi de tennis de Wimbledon, qui doit s'achever une semaine avant le Grand Prix de Formule 1, mais l'annulation paraît vraisemblable. Le Grand Prix de MotoGP est quant à lui programmé le 30 août, également à Silverstone.