Da Costa s'impose à Berlin, Nato et Fenestraz s'accrochent

Après un abandon et une dernière place la veille lors de la première manche de l'E-Prix de Berlin, l'équipe Andretti a inversé la tendance en signant sa première pole position de la saison durant la deuxième manche en Allemagne. C'est le Champion du monde en titre, Jake Dennis, qui s'est chargé d'obtenir la première place face à Nick Cassidy, victorieux en course la veille, lors de la finale des qualifications.

À la troisième place, on retrouvait le Français Norman Nato, deuxième pilote Andretti, et plus loin, les deux autres pilotes tricolore, Jean-Éric Vergne (DS Penske) à la neuvième place et Sacha Fenestraz (Nissan) à la 17e position.

Un duel entre Porsche et Jaguar

Auteur d'un meilleur envol, Nick Cassidy a pris les commandes de la course dès le premier virage, suivi de Pascal Wehrlein, parti septième. Dès le troisième tour, le pilote Jaguar a laissé la tête à Wehrlein en prenant son premier mode attaque. Le Français, Norman Nato, a pris le meilleur sur son coéquipier pour prendre la troisième place.

Lors des cinq premiers tours, l'ensemble de la grille est passé par le mode attaque. Dans ce jeu là, c'est Wehrlein qui en est ressorti leader, devant Cassidy et son coéquipier, Da Costa. Après dix tours, une grosse bataille s'est dessinée entre les deux Porsche et les deux Jaguar, avant de voir la voiture de sécurité intervenir après le crash de Maximilian Günther (Maserati).

Les Français dans le Top 10

À la relance au 15e tour, c'est Da Costa (Porsche) qui s'est retrouvé en tête devant son coéquipier, les deux Jaguar en embuscade et la Nissan de Rowland, intercalée devant les deux Andretti. Parti 17e, Sacha Fenestraz est remonté au neuvième rang, devant les deux DS Penske.

Après vingt tours, c'est Nick Cassidy qui s'est montré favori pour remporter une deuxième victoire de suite après celle de la veille. Seulement, le pilote Jaguar était toujours menacé par les deux Porsche derrière lui.

Nato et Fenestraz dans le mur

Au 25e tour, c'est la Porsche de Da Costa qui a repris la tête devant la Nissan de Rowland et la Jaguar de Cassidy. La voiture de sécurité est sortie une deuxième fois après un accrochage entre les deux Français, Norman Nato et Sacha Fenestraz. Roue contre roue, le pilote Andretti est venu pousser la Nissan dans le mur après une tentative de dépassement audacieuse. Nato a pu repartir à la 17e place tandis que la course se terminait pour Fenestraz.

Première victoire de Da Costa cette saison

À quelques tours du drapeau à damier, la victoire était encore très disputée dans le train des six voitures de tête, mené par Mitch Evans, au volant de sa Jaguar. Les contacts entre les différents protagonistes n'ont cessé tout au long des 38 tours sans causer de dégâts très importants. Après plusieurs tours sous Safety Car plus tôt dans la course, la direction a décidé de rajouter trois tours dans ce E-Prix.

Au terme d'une bataille jusque dans les derniers virages, c'est Antonio Felix Da Costa qui s'est imposé dans cette deuxième manche de l'E-Prix de Berlin. Vainqueur la veille, Cassidy a pris la deuxième place et conserve la tête du Championnat du monde. Rowland, également sur le podium samedi, est venu compléter le top 3. Auteur de la pole position plus tôt dans la journée, Jake Dennis a échoué à la cinquième place. Jean-Éric Vergne termine dixième.