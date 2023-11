Le circuit de Misano complète le calendrier FE 2024

Présenté en octobre dernier, le calendrier 2024 du Championnat du monde de Formule E n'était pas tout à fait complet : il restait à savoir quel serait le circuit italien retenu pour compléter le programme et accueillir les septième et huitième courses de la saison. En effet, le circuit urbain de Rome a été jugé trop dangereux pour les rapides monoplaces Gen3, après un terrible carambolage survenu lors de l'édition de cette année.

Et c'est à Misano, circuit permanent qui accueille notamment le Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP, que se tiendront ces deux courses les 13 et 14 avril. Il s'agit du troisième circuit inédit dans l'histoire de la discipline, qui visitera Tokyo le 30 mars avant d'utiliser une partie du circuit de Shanghai, là aussi dans le cadre d'une double manche, les 25 et 26 mai.

Alberto Longo, cofondateur de la Formule E, a déclaré : "Nous sommes ravis de courir pour la première fois sur le circuit historique de Misano et de faire découvrir à l'immense public local de fans de sports mécaniques les courses de Formule E, dont la compétitivité est unique. Toutes les personnes associées au circuit et à la région ont fait preuve d'un enthousiasme incroyable pour accueillir la Formule E, et je tiens à les remercier de leur soutien."

Misano porte à quatre le nombre de circuits permanents au calendrier de la discipline puisque, outre Shanghai, Mexico et Portland seront également de la partie. Il est d'ailleurs à noter que le circuit américain accueillera finalement une double manche, et non une simple comme la première version du calendrier l'indiquait, ce qui porte le total de courses dans la saison à 17.

Pour le reste, le calendrier est inchangé par rapport à la version proposée en octobre.

Calendrier de la Saison 10 de Formule E en 2024