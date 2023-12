Bridgestone débarque en Formule E pour l'ère Gen4

À la suite d'une réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile ce mercredi, la FIA a annoncé l'identité des entreprises qui ont remporté les appels d'offres pour la fourniture du châssis, de la batterie et des pneus de la monoplace Gen4 de Formule E.

Bridgestone va ainsi renouer avec un Championnat du monde de monoplaces pour la première fois depuis la fin de son partenariat avec la Formule 1 en 2010. Le manufacturier nippon était candidat à la fourniture de pneus pour la catégorie reine du sport automobile mais a perdu face à Pirelli, qui continuera de fournir les écuries de F1 au moins jusqu'en 2027 inclus.

Bridgestone va finalement remplacer Hankook dans le rôle de manufacturier unique en Formule E et produira deux composés différents pour les Gen4, à partir de la saison 2026-27, sur un cycle de quatre ans. Il y aura un composé de base, rainuré, qui "doit garantir une adhérence suffisante pour assurer une course sûre sous une faible pluie", et un composé "typhon" qui sera "obligatoire sous une forte pluie". Ce sera la première fois en neuf saisons que deux composés différents sont à la disposition des écuries de Formule E simultanément.

António Félix da Costa (Porsche)

Podium Advanced Technologies va fournir la batterie de la Gen4, ayant précédemment collaboré avec Glickenhaus en Championnat du monde d'Endurance, et le groupe propulseur avant sera fourni par Marelli. Spark Racing Technologies va rester chargé du châssis, comme depuis la création de la Formule E en 2014.

Selon la FIA, la décision de choisir ces compagnies a été prise après "une analyse exhaustive des candidatures évaluant les spécifications techniques de chaque produit ainsi que les capacités de production et l'assistance proposée au circuit, parmi de nombreux autres aspects, accompagnée par des inspections des locaux des candidats respectifs".

La Gen4 inclura des changements majeurs par rapport à la Gen3 actuelle, avec une puissance largement augmentée pour atteindre 600 kW (805 ch) contre 350 kW actuellement (470 ch environ). L'aérodynamique de la monoplace prendra davantage d'importance avec des configurations à faible et à fort appui ; la Gen4 sera par ailleurs plus large de 100 mm et plus lourde de 76 kg.