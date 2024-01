La Formule E annule l'E-Prix d'Hyderabad 2024

Les organisateurs de la Formule E ont confirmé ce vendredi l'annulation de l'E-Prix d'Hyderabad. La seconde édition de la manche indienne devait avoir lieu le 10 février prochain mais l'épreuve était de plus en plus incertaine ces derniers jours.

Des craintes qui se sont matérialisées, le championnat citant "une décision de l'administration municipale et du département du développement urbain (MAUD) sous le contrôle du gouvernement de Telangana de ne pas satisfaire l'accord de ville hôte". Les promoteurs précisent que cette décision les laisse "sans autre choix que celui de notifier au MAUD qu'il s'agit d'une rupture de contrat".

Cofondateur de la Formule E et directeur du championnat, Alberto Longo s'est dit "extrêmement déçu" après cette décision.

"Nous savons qu'accueillir une course d'un championnat du monde de sport automobile est une occasion importante et prestigieuse pour Hyderabad et tout le pays", a-t-il rappelé. "Le président de la fédération indienne (FMSCI), Akbar Ebrahim, et son équipe, ont été d'un soutien incroyable pour faire revenir la Formule E à Hyderabad. Ils partagent notre déception devant la décision du gouvernement de Telangana, qui fait que ça ne se produira pas."

La course devait se tenir sur le circuit urbain situé près du lac Hussein, où l'édition inaugurale avait déjà eu lieu l'an passé. Or le nouveau gouvernement de Telangana, arrivé aux responsabilités il y a quelques mois, était déjà fermement opposé à l'organisation de l'épreuve.

"Il est profondément frustrant que l'on ne puisse pas faire fructifier le succès de la course inaugurale de l'an dernier, et qui avait eu un impact économique positif de presque 84 millions de dollars dans la région", souligne Jeff Dodds, PDG de la Formule E. "Nous sommes également déçus pour nos partenaires majeurs indiens, particulièrement Mahindra et Tata Communications. Courir à Hyderabad était important pour démontrer les bénéfices des véhicules électriques sur un marché où la pollution des véhicules à moteur a une incidence énorme sur la santé publique et l'environnement."

Après cette annulation, la Formule E ne devrait pas rechercher d'alternative pour remplacer la manche d'Hyerdabad. Il devrait donc y avoir près de deux mois de pause entre les deux premiers E-Prix de la saison, à Mexico (13 janvier) et Diriyah (26-27 janvier), et la manche suivante à São Paulo (16 mars). La calendrier se trouve ainsi réduit à 15 courses.