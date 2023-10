DS Penske confiant après les tests de Valence

La situation aurait pu être grave, mais le pire a été évité grâce à des procédures de sécurité parfaitement appliquées. Mardi matin, le pilote d’essais Robert Shwartzman immobilise la DS E-Tense FE23 n°2 habituellement pilotée par Stoffel Vandoorne au virage n°11. La voiture rencontre visiblement un problème de batterie, une pièce commune à toutes les voitures et qui est fournie par Williams Advanced Engineering (WAE). La voiture est ramenée aux stands, sa batterie est retirée et transférée dans le garage du fournisseur britannique afin qu’elle y soit inspectée.

C’est ensuite une petite explosion survenue pendant la pause déjeuner qui viendra causer un incendie, générant l’évacuation des lieux et l’intervention des pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer, mais cet indicent sur un élément qui est pourtant en fonction depuis plus d’un an (et a été reconditionné pour cette nouvelle saison) a donné lieu à de nombreuses investigations. Il convient par ailleurs de souligner que depuis ses débuts, en 2014, la Formula E n’avait jamais dû faire face à un incendie, démontrant le niveau de sécurité élevé de ses monoplaces électriques.

Chez DS Penske, on préfère alors relever le côté positif de cette mésaventure. "Tout le monde a très bien réagi alors que c’était la première fois qu’un tel événement survenait", souligne Eugenio Franzetti, le directeur de DS Performance. "Le problème a été très bien géré du début à la fin, et finalement tout a pu repartir dans de bonnes conditions, après de nombreuses vérifications. J’aime cette approche très professionnelle du sujet, car cela est très rassurant."

On notera aussi la "chance" qui a fait que la batterie ait pris feu dans le box de WAE et non dans la DS E-Tense FE23 n°2 de Stoffel Vandoorne, qui aurait pu alors partir en fumée. À noter que le garage voisin, celui de Mahindra Racing, a subi quelques dommages collatéraux.

Essais réussis pour Vergne et Vandoorne

Photo de: DPPI Jean-Eric-Vergne au volant de la DS E-Tense FE23 à Valence.

Privés d’un temps de roulage assez important malgré les efforts faits pour allonger la dernière journée d’essai les pilotes DS Penske, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne ont néanmoins pu jauger des performances de leurs monoplaces 2024. Après un nouveau départ des tests jeudi après-midi, puis une simulation de course organisée dès les premières heures de la journée de vendredi, la piste est restée ouverte "non-stop" jusqu’au soir, et sans aucun problème à signaler du côté des batteries. Dès les prochains jours, les monoplaces électriques vont être placées dans des containers pour être expédiées

par bateau depuis le port de Valence (Espagne) vers le Mexique, où aura lieu la première course le 13 janvier prochain. Les batteries seront quant à elle envoyées plus tard par avion, après avoir subi des vérifications complémentaires. Au cours des prochaines semaines, les équipes vont pouvoir continuer d’enchainer les jours d’essais avec leur voiture de développement, et se préparer pour la seconde saison de ces monoplaces électriques de troisième génération. Ce sera alors le coup d’envoi de la dixième saison du championnat du monde de Formule E, et la neuvième pour le constructeur français DS Automobiles.