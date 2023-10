Après l'incendie, les essais de Formule E reprennent enfin

Interrompus depuis mardi à Valence, les essais de pré-saison de la Formule E vont enfin pouvoir reprendre ce jeudi après-midi. La FIA a donné son feu vert après avoir mené une enquête consécutive à l'incendie survenu en début de semaine, au premier jour des tests.

Le circuit de Valence retrouvera de l'activité à partir de 14 heures, et jusqu'à 18h30, avant un réaménagement du programme vendredi pour tenter de rattraper le temps perdu.

L'incendie qui s'est déclaré mardi, à la mi-journée, dans un garage de WAE, fournisseur des batteries du championnat, a fait l'objet d'investigations poussées de la part de la FIA, de la Formule E et de l'entité concernée.

"A la suite de l'incident survenu mardi et des investigations, la FIA a autorisé la reprise des essais de pré-saison de Formule E à partir d'aujourd'hui à 14 heures", indique l'instance internationale. "Les investigations et les conclusions fournies par les fournisseurs techniques, et étudiées par la FIA, confirment qu'il est acceptable de relancer l'activité en piste. Les essais de pré-saison se poursuivront jusqu'à vendredi. Un planning de roulage mis à jour sera prochainement publié."

Peu de précisions ont toutefois été données sur ce qui s'est passé au Circuit Ricardo Tormo il y a deux jours et a conduit à la suspension de tout roulage avant la reprise de ce jeudi. L'explosion a entraîné une intervention rapide des secours et une évacuation complète du paddock. Une personne avait été prise en charge et transportée à l'hôpital pour des examens par précaution, mais elle a depuis pu quitter l'établissement.

Mercredi soir, une réunion s'est tenue avec l'ensemble des directeurs d'équipe pour discuter de la situation, qui laissait déjà entrevoir une reprise des essais ce jeudi, dans l'attente de l'autorisation officielle de la FIA. Celle-ci signifie que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour que les écuries et les pilotes reprennent leur travail.

Concernant les dégâts sur place, outre le garage WAE, celui de l'écurie Mahindra a lui aussi été touché, contraignant un changement de stand pour la fin de la semaine. Du matériel informatique aurait également été endommagé. Ce jeudi, une seule monoplace du team indien est d'ailleurs en mesure de rouler, aux mains d'Edoardo Mortara. Nyck de Vries devra attendre vendredi pour reprendre ses essais.

Avec Stefan Mackley