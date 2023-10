DS Penske bien préparé pour la saison 10

Dans le grand bain ! Trois jours durant (les 24, 25 et 27 octobre), les 11 écuries engagées vont pouvoir s’observer et jauger du travail réalisé par chacune d’entre elle pendant l’inter-saison.

Le mercato des pilotes a été d’assez grande ampleur, mais DS Penske est l’une des équipes qui a réussi à conserver son line-up. Et quel duo ! D’un côté Jean-Éric Vergne, acteur historique de la série et le seul à avoir remporté le championnat à deux reprises en neuf saisons (2018 et 2019), et de l'autre Stoffel Vandoorne, Champion du monde en 2022 (avec Mercedes) avant de rejoindre DS Automobiles dans son aventure électrique.

Cette année, les journées tests de Valence seront aussi une opportunité pour DS Penske de faire rouler son nouveau pilote de réserve, Robert Shwartzman. Âgé de 24 ans, le pilote russo-israélien, ancien pensionnaire de la Scuderia Ferrari en Formule 1, reprendra une nouvelle fois le volant de la DS E-TENSE FE 23, après sa cinquième place au rookie test de Berlin en avril dernier.

"Je suis très heureux d'avoir l'occasion de piloter à nouveau pour DS Penske", indique la nouvelle recrue. "J'aime l'équipe, où tout le monde est gentil et accueillant. Mon premier contact avec la Formule E a été vraiment spécial à Berlin, et je m’y étais senti à l'aise toute la journée. Je suis très curieux et j’ai vraiment hâte de reprendre le volant ici à Valence."

Photo by: Mattia Negrini / DPPI DS Automobiles DS E-TENSE FE 23

Des performances à confirmer

Depuis l’épilogue de la saison 9, en juillet dernier, toutes les équipes ont travaillé sans relâche pour améliorer les nouvelles Gen 3, les monoplaces électriques mises à la piste au début de la saison 9. Le gap de performance à trouver se situe surtout dans la gestion électronique et informatique de la voiture, éprouvée au travers des différentes séances d’essais qui ont eu lieu au cours de ces derniers mois. Des moments de travail intense qui ont donné lieu à des évolutions, dont nous connaitrons l’efficacité de manière plus nette à la fin de la semaine.

"Pour l’instant, je ne sais pas exactement ce que va nous apporter tout ce que nous avons mis en place", indique Jean-Éric Vergne. "La grande inconnue, c’est aussi le niveau de performance atteint par les autres écuries au cours des derniers mois, et comment nous allons nous situer vis-à-vis d’eux."

Les différents essais sur le circuit de Valence apporteront un début de réponse, mais ne permettront pas d’établir une hiérarchie très nette, la piste ibérique ne correspondant pas aux standards d’un E-Prix en ville. Ce qui est en revanche certain, c’est que la saison 10 − la neuvième pour DS Automobiles − sera très bataillée et ardue, avec des monoplaces électriques de troisième génération au meilleur de leur forme.