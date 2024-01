Pascal Wehrlein vainqueur d'entrée à l'E-Prix de Mexico

Pascal Wehrlein (Porsche) a signé la pole position lors de la première séance de la saison 2024 de Formule E, qui s'est tenue en début de matinée à Mexico. L'Allemand devance sur la grille Sébastien Buemi (Envision), Maximilian Günther (Maserati) et Nick Cassidy (Jaguar). Il faut descendre au 14e emplacement pour trouver trace du Champion du monde en titre, Jake Dennis (Andretti).

Le départ de la course est donné à 14h à Mexico, sous un ciel couvert. Wehrlein conserve les commandes, devant Buemi et Günther. Après deux tours plutôt calmes, un premier incident notable survient avec un contact entre Antonio Félix da Costa et Nico Müller, sur une attaque optimiste du Portugais, contraint à l'abandon.

La tête de course change brièvement au troisième tour, quand Wehrlein utilise son premier attack mode, de deux minutes. Au passage suivant, Buemi fait de même mais le déclenche pour six minutes, redonnant alors le leadership à son rival. Trois boucles plus tard, Wehrlein repasse par la case attack mode, reperd la tête, mais cette fois l'active pour six minutes. Les équipes redoutent l'intervention d'une voiture de sécurité et préfère vite se débarrasser du mode attaque, qui ne peut pas être déclenché quand la course est neutralisée.

Au neuvième tour, l'équipier de Buemi, Robin Frijns, sort de piste à la sortie du stadium après une perte de contrôle de son Envision ; il bouche en partie la piste, étroite à cet endroit. Les pilotes peuvent toutefois passer à l'intérieur. Le Full Course Yellow est déclenché dans un premier temps, avant une voiture de sécurité.

La course reprend au 12e tour. Dès la fin de la boucle, Buemi saisit l'occasion de déclencher le second attack mode ; Wehrlein retrouve la tête. Une fois les attack modes évacués, la course se stabilise : Wehrlein, Buemi, Cassidy, Günther et Evans constituent le top 5, avec un Vergne à l'attaque sur le Néo-Zélandais à partir du 20e tour.

C'est aussi à partir de ce moment de la course que Wehrlein produit un bel effort pour creuser l'écart à plus de deux secondes sur Buemi. L'écart se stabilise à une dizaine de tours du but et l'Allemand ne sera plus inquiété par la suite, remportant une course maîtrisée de bout en bout, même si une infraction technique a un temps semblé menacer sa victoire, sans toutefois donner lieu à un déclassement après enquête. Buemi et Cassidy complètent le podium

E-Prix de Mexico (classement provisoire)