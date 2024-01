Quand Usain Bolt s'essaie à la Formule E

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Usain Bolt est depuis longtemps désormais l'homme le plus rapide du monde, avec des records signés en 100 mètres et en 200 mètres qui demeurent à ce jour des références ultimes. L'octuple Champion olympique a mis fin à sa carrière en athlétisme en 2017 et ne manque pas une occasion de s'essayer à de nouvelles choses, que ce soit en football ou dans l'industrie musicale.

Cette fois, celui que l'on surnommait parfois "la foudre" pour sa vitesse a peut-être trouvé son meilleur alter ego puisqu'en préambule de la saison 2024 de Formule E, qui débute ce samedi à Mexico, il a pu monter dans le baquet d'une GENBETA. Cette dernière est une version "survitaminée" de la Gen3.

Elle a battu à Londres en juillet dernier le record du monde de vitesse en salle (218,7 kmh/h). Il s'agit d'une monoplace modifiée par rapport à celle utilisée par les pilotes du Championnat du monde de FE. La puissance de la batterie se situe ainsi à 400 kW (contre 350 pour la version compétition) via l'activation du kit de transmission avant, ce qui fait d'elle la première FE à transmission intégrale. Les pneus Hankook qui l'équipent sont également plus tendres pour une mise en température et une adhérence maximum. Enfin, elle est dotée de dérives, d'ailettes et de déflecteurs imprimés en 3D qui optimisent son aérodynamisme.

Usain Bolt, l'homme qui réalisé, à la course, 100 mètres en 9"58, a parcouru la ligne de départ/arrivée du circuit Autódromo Hermanos Rodríguez, atteignant 0 à 100 km/h en 2,89 secondes et parcourant 100 m en 4,36 secondes – soit 5,22 secondes plus vite que son record !

"La GENBETA est comme une fusée sur roues", a déclaré le Jamaïcain. "Avoir la chance de la conduire a été une expérience époustouflante. La puissance au départ a été une telle surprise et l'adrénaline ressentie est facilement à un tout autre niveau. Piloter la GENBETA ne ressemble à rien de ce que j'ai connu auparavant. On m'a dit que dès que l'on pilote, on ne veut plus s'arrêter ni sortir de la voiture et ils ont totalement raison. Je le ferais tous les jours si je le pouvais. Avec plus de temps, j'irai certainement plus vite."