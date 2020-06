Motorsport Network lance un programme de fidélité

Motorsport Network, leader mondial des médias en ligne et des expériences dans le domaine de l'automobile et des sports mécaniques, est ravi d'annoncer le lancement de Motorsport Rewards. Tous les mois, 56 millions d'utilisateurs de 81 pays différents visitent la plateforme Motorsport Network. Grâce à des marques références sur leur marché telles que Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com et InsideEVs.com, sans oublier Motorsport.tv et Motorsport Tickets, nous aidons nos membres à vivre leur passion pour les voitures et la course.

Ce programme de fidélité a été conçu sur mesure par l'équipe technique de Motorsport Network, qui a profité de son excellente compréhension du comportement des utilisateurs sur les propriétés en ligne du Network. Il encourage les membres se faire récompenser pour ce dont ils profitent déjà : lire des articles, regarder des vidéos ou choisir une offre de billetterie pour une course. Une fois connectés à une plateforme Motorsport Network, les membres peuvent collecter des points afin de gagner des cartes cadeau, des abonnements, des montres, des vêtements, des œuvres artistiques, des participations à des tirages au sort et des codes de téléchargement de jeux vidéo.

En accord avec la stratégie de la compagnie, le programme Motorsport Rewards accroîtra la valeur des championnats internationaux et de l'écosystème des sports mécaniques dans son ensemble, entraînant davantage d'interaction avec les fans quant à leur consommation de contenus et à leur présence au circuit.

Mehul Kapadia, directeur des opérations, Motorsport Network, déclare : "Avec la plus grande communauté de fans de sports mécaniques et d'automobile au monde, notre priorité stratégique chez Motorsport Network était de donner accès à nos loyaux fans à davantage de divertissements et d'informations. Satisfaire nos membres est notre passion, et Motorsport Rewards représente la plateforme parfaite pour démontrer notre dévouement vis-à-vis de notre communauté."

Samantha Lamberti, directrice consulting, Europe et Moyen-Orient, Nielsen Sports UK, commente : "Les gens et leurs passions sont au cœur du business des médias et du divertissement. Motorsport Network montre la voie à suivre avec une initiative innovante, jamais mise en œuvre par un organe de presse auparavant, pour reconnaître la valeur de ses lecteurs et sublimer une relation réciproque unique. Cela bénéficiera certainement à Motosport Network et à tout l'écosystème des sports mécaniques via des échanges continus avec les adeptes de l'industrie de la course et de l'automobile."

Motorsport Rewards a lancé un projet pilote sur l'édition américaine de Motorsport.com et compte le déployer en plusieurs phases lors des mois à venir sur les autres éditions du site et de Motor1.com, sans oublier Motorsport Tickets, Motorsport.tv et les autres plateformes.

Motorsport Rewards est un programme facile d'utilisation qui ne requiert aucun engagement ni paiement. Toute personne disposant d'un compte Motorsport Network peut devenir membre du programme de fidélité en se connectant à Motorsport Rewards.