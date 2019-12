Règlement du jeu concours Cambox Meca

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU CONCOURS CAMBOX MECA

Motorsport.com France SAS, dont le siège social est situé 39 rue de la Saussière, 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 824 510 010.

Organise par tirage au sort unique, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION

Durée du jeu : 3 jours soit du 06 au 08 décembre 2019

Objet : A l’occasion de la sortie de la nouvelle caméra embarquée CamBox MecaMkv3, les participants jouent pour gagner 3 exemplaires de la caméra.

Pays : France uniquement

Publication : La participation au jeu consiste en la réponse exacte à une question, associé à un tag d’un ami en partenaire sur Facebook/Twitter/Instagram de Motorsport.com.

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même adresse électronique - pendant toute la période du jeu.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS

3 gagnants seront tirés au sort (cf. article 1) à la date du 09/12/2019.

ARTICLE 5 – DOTATION

Le jeu est doté du lot suivant :

3 caméras embarquée CamBox MecaMkv3

Chaque gagnant remporte une caméra

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

Les gagnants seront uniquement contactés par mail pour venir chercher son lot dans les locaux de la société Motorsport.com France SAS situé, 39 rue de la Saussière, 92100 Boulogne-Billancourt.

ARTICLE 7 - CONSENTEMENT ET REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

La participation au jeu-concours entraine le consentement libre et éclairé de la part du participant.

En contrepartie, la participation au jeu-concours génère un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression de ses données personnelles.

ARTICLE 8 - DROIT A L’IMAGE

La société MOTORSPORT.COM France SAS, n’utilisera en aucun cas le profil Facebook/Twitter/Instagram des gagnants à des fins de communication.

Fin du Règlement