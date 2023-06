Le jeu vidéo Le Mans Ultimate se dévoile aux 24H du Mans

Le Mans, France - Mercredi 14 juin 2023. Le Mans Ultimate, jeu vidéo officiel des 24 Heures du Mans et du FIA WEC, a été annoncé avant la très attentue édition du centenaire (10-11 juin), où les fans ont pu en avoir un premier aperçu.

Une première version du jeu développé par Studio 397 Motorsport Games était disponible dans le Family Fan Village afin que les spectateurs de tous âges puisse essayer en avant-première une version préliminaire présentée par Thrustmaster. Cela a permis gratuitement à plus de 3200 personnes de prendre le volant de la Porsche 963 Hypercar ou de la Ferrari 488 GTE sur des simulateurs. La session proposait de faire un tour virtuel du Circuit de la Sarthe et de faire écho à ce qui se passait en piste, tout en utilisant les derniers produits de la gamme Thrustmaster, dont le volant d'entrée de gamme T248 et le volant Direct Drive T818.

Parmi ceux qui ont goûté à cette première version du jeu sur PC, on a aussi vu le pilote d'usine de Porsche Penske Motorsport, Matt Campball, et le simracer Joshua Rogers (Porsche Coanda Esports Racing Team). Ferrari était aussi représenté avec les simracers Timotej Andonovski et Alex Siebel (Scuderia Ferrari Esports).

En plus de cette présence dans la fan zone, la traditionnelle conférence de presse organisée par l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) a permis de diffuser la première vidéo teaser du jeu ainsi que des informations sur le calendrier 2024 du WEC et sur les projets de prototype à hydrogène de Toyota.

Parallèlement à cette semaine d'activation, la boutique Steam Le Mans Ultimate a été mise en ligne. Elle permettra aux joueurs PC d'ajouter le titre à leur liste de souhaits, et d'être tenus au courant des derniers développements avant la sortie prévue en décembre 2023.

Stephen Hood, PDG de Motorsport Games : "Après des mois de préparation, c'était fantastique de voir les réactions devant Le Mans Ultimate, non seulement dans la communauté du gaming mais aussi au sein de celle du sport automobile. C'était une belle surprise avant le 100e anniversaire des 24 Heures du Mans. On a pu montrer au public une première version du jeu, écouter leurs histoires, et recueillir des commentaires. C'est essentiel de le faire aussi souvent que possible avant la sortie du jeu. On veut rendre cette expérience aussi réaliste que possible et on tiendra compte des commentaires du public, tout en travaillant en étroite collaboration avec les constructeurs, le FIA WEC et l'ACO."

Plus d'informations et d'actualités sur Le Mans Ultimate sur le site officiel lemansultimate.com ou sur les réseaux sociaux @LeMansUltimate.