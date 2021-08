Quelle tribune choisir pour les 24 Heures du Mans ?

L’excitation monte à mesure que la semaine de course approche, et ce d'autant plus que le public va pouvoir faire son retour sur le circuit pour la 89e édition des 24 Heures du Mans, la première accueillant des spectateurs depuis juin 2019. Les billets sont maintenant en vente sur Motorsport Tickets.

Pour vous aider à choisir le point d'observation parfait pour la course, voici les meilleures places que vous pouvez réserver afin de vivre pleinement l’expérience unique du Circuit de la Sarthe.

Les meilleures tribunes pour les 24 Heures du Mans 2021

Les tribunes T4 et T5 offrent une vue sur le premier virage, la rapide Courbe Dunlop. C'est le premier défi auquel les pilotes sont confrontés au début de la course, et cela offre des vues spectaculaires lorsque les voitures tentent de se mettre en bonne position pour les premiers tours.

Les tribunes T11 à T15 permettent d’observer au mieux la sortie de la voie des stands. Vous pourrez y voir le moment où les voitures rejoignent la piste après avoir effectué des réparations ou des changements de pilotes, ce qui en fait un endroit idéal pour suivre les changements de position tout au long de la course. Des écrans géants sont placés à proximité pour également suivre ce qui se passe sur l’ensemble du circuit.

La T16 est située juste en face de la voie des stands : les spectateurs pourront donc voir les voitures en train d'être réparées si elles en ont besoin. C'est également le meilleur point de vue pour assister aux changements de pilotes, exercice unique qui fait notamment le charme de cette course.

Les tribunes T19 et T20 sont alignées sur la grille et offrent une vue imprenable sur la ligne de départ et d'arrivée. C'est ici que vous verrez les voitures prendre place avant la course, pendant la cérémonie traditionnelle, avant que le drapeau ne soit agité pour donner le départ. Après la course, ces tribunes sont l'endroit idéal pour assister à la célébration des vainqueurs.

La T23 se trouve à l'arrière de la grille, les fans verront donc les voitures passer dans les derniers virages avec une vue sur la Courbe Ford. Si les concurrents ont besoin de réparations ou d'un changement de pilote, les spectateurs de cette tribune verront les voitures entrer dans la voie des stands. Comme elle est située près de la grille, les fans pourront également voir la cérémonie d'ouverture le samedi et la sortie du drapeau à damier le dimanche.

La tribune T34 offre une vue vraiment unique sur la course. Elle est située au-dessus des garages des stands : les fans auront donc une vue imprenable sur le début de la course. Alors que les voitures passeront dans la pitlane, les spectateurs ne pourront peut-être pas voir les voitures s’arrêter sur leurs emplacements, la tribune étant située juste au-dessus. En revanche, elle est la plus proche du Village, ce qui permet de mieux profiter des activités et des services proposés en bord de piste.

Toutes ces tribunes proposent des places disponibles sur Motorsport Tickets. Si vous en achetez une, vous serez alors automatiquement inscrit à un tirage au sort qui vous permettra de gagner un surclassement VIP à l'Hospitalité Panorama 24, d'une valeur de 1'950€. Réservez vos billets dès maintenant !