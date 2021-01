Le WEC dévoile un plateau de 33 concurrents, ByKolles absent

Tandis que de nombreuses annonces se sont succédées ces derniers jours, le FIA WEC a levé le voile sur la liste complète des engagés pour la saison 2021. On connaît ainsi l'ensemble du plateau qui prendra part à ce championnat de nouveau organisé sur une année civile, en raison des répercussions engendrées par la crise sanitaire mondiale. Il s'agit également du début d'une nouvelle ère avec la disparition du LMP1 au profit de la catégorie Le Mans Hypercar.

Cette nouvelle catégorie est toujours emmenée par Toyota, qui a présenté la semaine dernière sa nouvelle Hypercar, la GR010 Hybrid. Deux autres projets respectant cette réglementation étaient annoncés depuis un petit moment déjà, mais seul Glickenhaus fait son apparition avec deux pilotes déjà annoncés : Gustavo Menezes et Ryan Briscoe. En revanche, ByKolles ne figure pas parmi les engagés, malgré le développement annoncé d'une Hypercar. À ces concurrents vient se mêler Alpine, qui engage un châssis Oreca LMP1 et fera l'objet d'une BoP pour équilibrer les performances avec les Hypercars. L'écurie française confirme pour l'occasion la présence d'André Negrão.

Lire aussi : Toyota présente officiellement l'Hypercar GR010 Hybrid

La catégorie LMP2 se composera de 11 voitures, avec l'arrivée notable de l'équipe belge WRT. La structure ARC Bratislava sera la seule à représenter les intérêts de Ligier, face à un contingent toujours majoritaire de châssis Oreca. Les rangs du LMGTE Pro souffrent quant à eux du retrait d'Aston Martin et il faudra se contenter d'un duel à armes égales entres les effectifs de Ferrari et ceux de Porsche. Enfin, le LMGTE Am affiche le plateau le plus fourni avec 13 engagés.

"Cette liste des engagés marque un tournant pour notre discipline", souligne Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "L’arrivée de la catégorie Hypercar, représentée cette saison par Toyota et Glickenhaus, auxquels se joint Alpine, annonce un futur radieux pour l’Endurance. Malgré un contexte délicat, la densité de la grille de départ est impressionnante et témoigne de l’attrait de notre championnat. Le travail mené avec la FIA est également récompensé par la présence de deux équipages exclusivement féminins, une première dont je me réjouis. Rendez-vous dans quelques semaines pour vivre une saison palpitante."

Il est à noter que la présence en WEC garantit également à tous les concurrents une invitation aux 24 Heures du Mans pour le mois de juin prochain. Parmi les modifications plus anecdotiques, on rappellera que le choix des numéros n'est désormais plus imposé par les organisateurs. Chaque équipe peut ainsi opter pour celui de son choix, mais également pour la possibilité de le styliser, tout en respectant le code couleur propre à chacune des quatre catégories du WEC.

Liste des engagés en WEC 2021