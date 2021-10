La moitié du Rallye de Monza aura lieu sur le circuit

Les organisateurs du Rallye de Monza ont dévoilé le parcours de l'édition 2021 qui, pour la deuxième fois consécutive, intégrera le calendrier du Championnat du monde des Rallyes. Comme en 2020, le WRC s'est tourné vers la manche italienne pour compléter sa campagne, face aux difficultés à sortir d'Europe alors que la pandémie de COVID-19 sévit toujours. Cette année, le Rallye de Monza a été choisi pour se substituer au Rallye du Japon le mois prochain.

L'an dernier, l'épreuve avait clôt le championnat et permis à Sébastien Ogier de décrocher le titre mondial face à son coéquipier Elfyn Evans. Moins d'un an plus tard, il n'est pas exclu d'assister à un remake de ce duel, sauf si le Français parvient à mettre la main sur une huitième couronne dès le week-end prochain, lors du Rallye d'Espagne.

Avec un peu plus de temps pour se préparer, les organisateurs du Rallye de Monza proposeront toutefois du 19 au 21 novembre un événement légèrement relooké. Si l'an dernier l'essentiel des spéciales se basaient sur et autour de l'Autodromo Nazionale Monza, lieu emblématique du Grand Prix d'Italie de Formule 1, ce sera toujours le cas mais dans des proportions moindres.

Au programme des trois jours de compétition, les concurrents se lanceront dans 16 spéciales proposant un total de 254,46 km chronométrés. Le circuit sera toujours l'épicentre de l'épreuve mais pas moins de la moitié des spéciales se dérouleront en-dehors de son enceinte. Il n'y aura donc plus que huit d'entre elles disputées sur le circuit, contre dix en 2020.

Plusieurs spéciales seront tracées dans les montagnes environnantes et la vallée de Bergame. Elles seront empruntées dès le vendredi matin (ES1 à 4), au lendemain du Shakedown programmé sur le circuit. Le vendredi après-midi, trois passages chronométrés se feront sur l'Autodromo Nationale (ES5 à 7). Ce planning sera similaire le samedi, avec plusieurs spéciales montagneuses le matin (ES8 à 11) puis un retour au circuit l'après-midi (ES12 et 13).

La journée de dimanche sera la seule à se dérouler intégralement sur le circuit de Monza, avec toujours des portions empruntant l'ancien anneau de vitesse (ES14 à 16). C'est dans ce lieu historique que s'achèvera l'ère réglementaire avec les actuelles WRC, qui laisseront leur place en 2022 aux autos Rally1 ouvrant la page hybride de l'Histoire de la discipline.