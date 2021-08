Les billets sont en vente pour le Rallye d'Ypres

Les fans du Championnat du monde des Rallyes pourront retrouver le bord des routes et suivre en personne la compétition en ce mois d'août, puisque les billets pour le Rallye d'Ypres en Belgique sont désormais en vente.

Le rallye comprendra 23 spéciales autour des Flandres entre le 13 et le 15 août, et se terminera par des spéciales à Spa-Francorchamps. C'est la première fois que le Rallye d'Ypres fera partie du Championnat du monde des Rallyes, après l'annulation de l'épreuve prévue en 2020.

Les billets sont en vente sur Motorsport Tickets, proposant aux fans deux façons de suivre l'action tout le week-end. Les billets "Combi" permettent ainsi aux fans de suivre l'épreuve, avec un billet permettant de suivre les spéciales impaires, et l'autre billet les spéciales paires.

Par exemple, les billets "Combi One" permettent aux spectateurs d'assister aux spéciales de vendredi, à savoir Reninge - Vleteren et Kemmelberg, aux spéciales de samedi, à savoir Hollebeke et Watou, et aux spéciales de dimanche, à savoir Bellevaux - Malmedy.

Le billet "Combi Two" permet aux fans d'assister aux spéciales de vendredi, à savoir Westouter-Boeschepe et Zonnebeke, de samedi, à savoir Dikkebus et Mesen-Middelhoek, et de dimanche, à savoir Ster.

Les fans locaux peuvent également assister au test de lundi à Vleteren pour seulement 13 €, et au shakedown de jeudi à Nieuwkerke pour 20 €. Des options VIP sont également disponibles, qui permettent de bénéficier d'une vue imprenable depuis les tribunes, d'un service de restauration et d'un accès à l'espace lounge.

Tous les détails concernant les billets sont disponibles sur Motorsport Tickets.

Le Belge Thierry Neuville espère que le succès sera au rendez-vous dans son pays. Le pilote Hyundai Motorsport est actuellement troisième du championnat derrière Elfyn Evans et le leader Sébastien Ogier.