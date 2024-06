Rovanperä force la décision en Pologne mais reste menacé

La deuxième boucle de la journée sur le Rallye de Pologne a débuté sans Ott Tänak. Mis hors course la veille par un cerf, le Champion du monde 2019 était reparti ce matin mais, n'ayant plus rien à jouer au classement général, il a fait l'impasse sur l'après-midi, notamment pour préserver ses pneus. L'enjeu pour lui sera d'inscrire un maximum de points disponibles dimanche à l'occasion du Super Sunday, dans l'espoir de limiter sa perte au championnat.

Leader d'une très courte tête à la mi-journée, Kalle Rovanperä a mis les bouchées doubles pour profiter encore et toujours du balayage. Sur des spéciales également très creusées par les précédents passages, le Finlandais a martelé face caméra qu'il n'était pas satisfait de son feeling au volant, mais il a fait peu à peu la décision au chronomètre.

Dans l'ES13, Andreas Mikkelsen s'est toutefois accroché à lui en terminant à un petit dixième ! C'est cette même spéciale qui a été le lieu d'un coup du sort pour un autre prétendant à la victoire, quand le pneu arrière droit d'Elfyn Evans a explosé. Une mésaventure qui a coûté cinq secondes au Gallois, avant de le contraindre à un peu plus de prudence.

Elfyn Evans a souffert samedi après-midi en Pologne. Photo de: Toyota Racing

Kalle Rovanperä a enfoncé le clou en remportant l'ES14 et en prenant cette fois 2"4 à Andreas Mikkelsen. Et pendant ce temps, un excellent Thierry Neuville a repris du temps pour tenter de remonter dans la hiérarchie et de reprendre le débutant Martins Sesks sur sa Ford Puma M-Sport dépourvue de système hybride. Mais le Letton est resté cinquième du général au terme de la journée... pour un dixième !

Donnée importante, la chaleur a fait peu à peu son apparition au fil des heures, et elle pourrait même devenir écrasante dimanche. Dans la dernière spéciale du jour, Kalle Rovanperä a remis le couvert et a même retrouvé le sourire, tout en disant s'attendre à un dimanche compliqué. Il a ainsi signé la passe de trois, portant son avance en tête du classement à 9"4 sur Andreas Mikkelsen.

Déçu par son choix de pneus tendres sur la deuxième boucle, Adrien Fourmaux n'a pas commis d'erreur et a conforté sa quatrième place, sans pouvoir lorgner pour autant sur la troisième marche du podium toujours occupée par Elfyn Evans.

Les scratchs du samedi après-midi

ES13 18,5 km Świętajno 2 K. Rovanperä ES14 19,9 km Gołdap 2 K. Rovanperä ES15 22,4 km Czarne 2 K. Rovanperä

Rallye de Pologne - Classement après l'ES15