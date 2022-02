Le TCR, plateforme idéale pour électrique et combustion

Charger le lecteur audio

Avec une réglementation commune aux championnats nationaux et internationaux, les mêmes voitures peuvent courir presque partout. L'une des pierres angulaires du format TCR est son accessibilité, avec une réglementation conçue pour maintenir des budgets faibles et une concurrence élevée grâce à des mesures d'équilibre des performances.

Le succès du TCR a été alimenté par la compétition client, évitant ainsi l'inévitable cycle d'expansion puis de ralentissement constaté avec les programmes à gros budget des constructeurs. Les clients peuvent acheter une auto d'usine développée et courir au plus haut niveau international ou bien dans plus d'une douzaine de championnats nationaux sous l'égide de la réglementation TCR. Et avec l'avènement du Pure ETCR l'année dernière, cela peut désormais se faire avec des voitures électriques tout autant qu'avec des moteurs à combustion plus traditionnels.

La Cupra e-Racer a ouvert la voie lors de la première année de compétition multimarques de voitures de tourisme électriques. Elle a remporté trois des cinq manches du Pure ETCR, propulsant Mattias Ekström vers le sacre avant que le championnat n'obtienne le statut de Coupe du monde FIA pour 2022. La voiture offre une puissance de 500 kW (670 ch) transmise aux roues arrière, et le couple de la motorisation électrique permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, sans boîte de vitesses, et avec une vitesse de pointe qui peut atteindre 270 km/h.

Cupra a remporté la saison inaugurale du Pure ETCR en 2021.

Cupra connaît également le succès avec des motorisations à combustion conventionnelles. La Leon Competicion TCR de 340 ch a débuté en 2020, et elle est équipée des dernières technologies aérodynamiques ainsi qu'au niveau des suspensions pour optimiser l'ajustement des réglages.

L'an dernier, Mikel Azcona et Rob Huff ont tous les deux remporté des courses en FIA World Touring Car Cup, au volant d'autos engagées par l'équipe hongroise Zengo Motorsport. Azcona a également remporté le titre TCR Europe.

Robert Dahlgren a décroché le titre en TCR Scandinavia avec sa Leon, et l'on compte plusieurs autres victoires dans des championnats nationaux en Allemagne, en Espagne et au Danemark, où l'ex-pilote de Formule 1 Jan Magnussen a terminé troisième du classement final.

Cette large réussite a permis à la Leon Competicion, malgré sa relative jeunesse, de terminer troisième du classement Model of the Year 2021, basé sur les résultats au niveau international. Elle cherchera maintenant à imiter le succès rencontré en 2017 par sa devancière, la Cupra TCR, alors que le nombre de Leon engagées cette année à travers le monde va encore augmenter. Il a récemment été confirmé que la voiture ferait ses débuts en TCR UK cette saison.