En progrès, Rossi vise une efficacité plus immédiate

Après une première sur une épreuve d'endurance à Imola, Valentino Rossi a découvert le week-end dernier à Brands Hatch la version sprint du GT World Challenge Europe, championnat dans lequel il opère une reconversion sur quatre roues. Conscient de la courbe d'apprentissage qu'il doit suivre, l'Italien a affiché de réels progrès dans ce format où deux courses étaient à disputer. C'est d'ailleurs dans la seconde qu'il a signé ses chronos les plus compétitifs, inscrivant du même coup les premiers points du duo qu'il forme avec Frédéric Vervisch en accrochant la huitième position.

Rossi a ainsi été capable de maintenir la place à laquelle se trouvait l'Audi R8 lorsque Vervisch lui en a confié le volant à mi-parcours dans cette course d'une heure. Pour l'ex-gloire du MotoGP, l'exercice s'est avéré très différent de ce qu'il avait connu jusqu'à présent et il sait dans quels domaines il doit s'améliorer.

"Après une journée d'essais, c'est plus facile d'amener la voiture à la limite", explique-t-il, lui qui a d'ailleurs connu une sortie dans le bac à gravier en début de week-end. "En essais [privés], on peut se concentrer sur le pilotage de la voiture, mais lors d'un week-end de course, en essais libres et surtout en course, c'est très, très difficile car il y a énormément de voitures et de choses qui se passent. On n'a pas cinq tours pour apprivoiser la voiture, il faut y aller et boum, faire son tour le plus rapide. Pour moi, les bons pilotes font une grosse différence [sur ce point] par rapport à moi, je dois travailler là-dessus."

En constante amélioration lors de la deuxième course, Rossi a approché les chronos de son coéquipier avec une série de tours en 1'23 et un record personnel en 1'23"852 à mettre en balance avec le 1'23"704 de Vervisch. Une hausse de rythme qui lui a donc permis de franchir l'arrivée avec sept dixièmes d'avance sur Tomas Drouet (ensuite pénalisé pour un contact en course). La huitième place était un progrès significatif par rapport à la 13e obtenue la veille lors de la première course.

"Lors de la première course, j'ai eu la chance d'échapper à tout problème au premier virage, puis je suis resté là où j'étais", résume le Docteur. "La deuxième course était bien meilleure. Je suis très content parce que j'ai senti que j'avais fait un grand pas en avant dans mon pilotage. J'ai beaucoup amélioré mes chronos, surtout en fin de course, quand me sentais plus à l'aise avec la voiture et la piste. J'ai vraiment pris du plaisir dans ces derniers tours."