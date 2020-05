Le Silk Way Rally est annulé

La pandémie due au nouveau coronavirus a entraîné l'annulation d'une nouvelle épreuve. Les organisateurs du Silk Way Rally ont ainsi annoncé qu'ils jetaient l'éponge et que l'édition 2020 du rallye-raid n'aurait pas lieu. Cette annulation fait suite aux recommandations gouvernementales formulées cette semaine en Russie.

Les principales préoccupations qui ont poussé les organisateurs à annuler l'événement se situaient du côté de la logistique, avec de grandes incertitudes régnant autour des frontières, du trafic aérien et des possibilités de voyager. De plus, des mesures de quarantaine pour les arrivants de l'étranger sont actuellement en vigueur sur le territoire russe afin de lutter contre la propagation du COVID-19.

Dans un premier temps, le Silk Way Rally avait réduit son parcours en le limitant à la seule Russie, alors qu'il devait initialement passer par le Kazakhstan et la Chine. Néanmoins, les huit étapes qui avaient été conservées entre Moscou et Kazan ne pourront pas se disputer.

"Nous avons fait un travail remarquable, mais cette décision doit être acceptée et comprise", explique Vladimir Chagin, directeur de l'épreuve. "Nous avons une approche responsable et aujourd'hui, la santé est la priorité absolue ! La situation internationale est très sensible et nous devons composer avec des mesures de quarantaine dans la plupart des régions de Russie. Compte tenu de ces incertitudes, nous ne pouvons pas achever les préparatifs ni organiser l'événement. La semaine prochaine, nous tirerons profit de cette pause forcée pour travailler avec enthousiasme sur l'organisation de la prochaine édition, qui sera comme toujours passionnante."

L'édition 2020 du Silk Way Rally devait s'élancer le 3 juillet de Moscou, pour rejoindre Kazan le 11 juillet. En 2019, l'épreuve avait été remportée par Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel à bord d'un Toyota Hilux.