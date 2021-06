Le Championnat du monde de Rallye-Raid est né

Après des années de négociations et de travail en coulisses entre les promoteurs du Dakar et la FIA, le Championnat du monde de Rallye-Raid va devenir réalité. La proposition était au cœur des discussions entre Amaury Sport Organisation et l'instance internationale depuis l'hiver dernier. La semaine dernière, un vote électronique du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a permis de franchir l'ultime étape.

Ce Championnat du monde débutera l'année prochaine et son promoteur sera ASO pour les cinq saisons à venir. Le Dakar constituera la première manche, avant quatre autres épreuves au maximum qui viendront s'ajouter et qui seront dévoilées dans les mois à venir.

Jusqu'à présent, la discipline intégrait une Coupe du monde et une Bajas World Cup, sans vraiment susciter l'adhésion des constructeurs. Leur participation aux épreuves se faisait de manière sporadique et en fonction des besoins, principalement pour préparer le Dakar. Il s'agira désormais du septième Championnat du monde régi par la FIA, après la Formule 1, la Formule E, le WRC, le WEC, le Rallycross et le karting.

"Je suis ravi de l'aboutissement de longues et fructueuses discussions avec A.S.O., qui devient le promoteur du Championnat du Monde FIA pour le rallye-raid, avec un calendrier qui comprend le fameux Dakar", a annoncé jeudi soir Jean Todt, président de la FIA.

Les catégories T1, T2, T3 et T4 seront éligibles à ce Championnat du monde, tandis que la FIA travaille sur une règle permettant d'intégrer des camions prototypes T5. Des titres mondiaux seront attribués à la fois chez les pilotes/copilotes et chez les constructeurs.

"À l'heure où le rallye-raid entame une mutation énergétique fondamentale pour son avenir, la création d'un Championnat du monde de la FIA pour le rallye-raid est une excellente nouvelle pour le développement de notre discipline", se félicite Yann Le Moënner, directeur général d'ASO. "En tant que promoteur exclusif, ASO aura le plaisir d'intégrer le Dakar au calendrier du Championnat du monde FIA et s'emploiera à fédérer les épreuves de la discipline afin de mieux mettre en valeur le savoir-faire technique des constructeurs automobiles qui participent à ces courses se déroulant dans des conditions extrêmes."

"Le Championnat du monde les accompagnera dans cette transition progressive vers les énergies alternatives, alors que la FIA intégrera dans ses règlements techniques des catégories et classements spécifiques à ces nouvelles technologies. À travers le Championnat du monde de rallye-raid, pilotes, constructeurs et organisateurs bénéficieront également d'une exposition durant toute l'année, accroissant la médiatisation de la discipline et son audience partout dans le monde."