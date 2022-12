Le Dakar 2023 dévoile un parcours en deux temps et éprouvant

Charger le lecteur audio

Le parcours détaillé et définitif du Dakar 2023 a été dévoilé ce jeudi matin, à moins d'un mois du départ de cette quatrième édition consécutive disputée intégralement en Arabie saoudite. Cette version, plus longue que les précédentes, s'élancera le 31 décembre depuis les plages de la mer Rouge pour rejoindre celles du golfe arabique à Dammam, le 15 janvier. Le Dakar débutera par un Prologue et il y aura une journée de repos à mi-parcours.

Au total, ce sont 8549 km répartis en 14 étapes que les concurrents devront affronter, dont 4706 de spéciales. Le programme comporte notamment un passage dans une zone encore jamais parcourue du fameux désert Rub al-Khali, dit du Quart vide. "C'est un parcours que l'on a travaillé pour qu'il soit un peu plus difficile que les années précédentes", prévient David Castera, directeur de l'épreuve.

Les organisateurs de cette 45e édition ont également souhaité créer une différence tranchée entre ce qui sera proposé durant la première et la deuxième semaine. Lors des huit premières étapes, les journées seront longues avec à chaque fois plus de 800 km à parcourir, à l'exception de la quatrième qui sera de 573 km. La plus courte spéciale chronométrée sera de 375 km. Après la journée de repos à Riyad, le menu proposé changera drastiquement avec une majorité de spéciales sous les 275 km. Des distances plus courtes mais qui ne signifieront pas la fin des difficultés, au contraire, avec le passage dans le Quart Vide.

"La première semaine ressemblera au Dakar que l'on a connu jusqu'à présent, avec des dunes, du sable, de la vitesse et de la technique, et avec comme particularité le fait d'avoir beaucoup plus de kilomètres", précise David Castera. "Pour la deuxième semaine, on a totalement changé le rythme. On passe d'étapes longues à des étapes courtes, mais avec beaucoup de dunes. Ça changera la configuration du Dakar. Il y a un peu plus de 200 km par jour, ça n'a l'air de rien mais ce sont de véritables dunes. C'est la première fois que l'on fait un parcours aussi différent entre les deux semaines."

Un menu gargantuesque attend les concurrents.

Ce sont les dernières journées qui seront marquées par la traversée du Quart Vide, où se tiendra l'étape marathon le 12 janvier : 426 km dont 275 chronométrés le premier jour, puis 375 km dont 185 chronométrés le lendemain. "Il n'y a rien, on n'a vu aucun animal, personne, aucune trace de pas, aucune piste", décrit David Castera après les reconnaissances menées par ASO. "C'est le vide total. C'est intéressant car il y a donc de véritables dunes. Les dunes parcourues jusqu'à présent n'étaient pas très difficiles, mais il y aura maintenant un niveau de difficulté très élevé."

Une bonification pour les ouvreurs

Au niveau réglementaire, les organisateurs du Dakar ont choisi d'instaurer un tout nouveau système de compensation pour que le concurrent qui ouvre la route le lendemain de sa victoire d'étape soit moins désavantagé qu'auparavant par cette situation. Entre le départ et le point de ravitaillement (généralement situé après environ 200 km), le pilote qui se maintiendra en tête obtiendra une bonification de 1,5 seconde par kilomètre, le deuxième une seconde par kilomètre et le troisième 0,5 seconde par km. Ainsi, si le vainqueur de la veille ouvre la route pendant les 200 premiers kilomètres, il pourra être bonifié d'un temps allant jusqu'à cinq minutes.

Le parcours du Dakar 2023.

Propos recueillis par Luis Ramirez

