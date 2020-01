Il y a 20 ans : le doublé de Schlesser sur le Dakar

Après s'être lancé au début des années 90 dans la conception de ses propres buggies, Jean-Louis Schlesser avait réussi le tour de force en 1999 de s'imposer sur le Dakar avec le navigateur Philippe Monnet à ses côtés. C'était alors la première fois qu'une auto à deux roues motrices remportait le plus grand rallye-raid du monde, et le Français n'allait pas s'arrêter là.

De retour en 2000 avec son buggy maison à moteur Renault, cette fois-ci avec Henri Magne pour copilote, Schlesser allait remettre ça sur une édition dont il était le favori mais dont la tournure fut compliquée. Et pour cause, le rallye fut notamment suspendu au moment où il devait traverser le Niger, en raison de la menace terroriste, et le parcours fut amputé de quatre étapes avant de prendre la direction de la Libye puis de l'Égypte.

Lire aussi : Le Dakar pourrait sortir d'Arabie saoudite en 2021

Schlesser remporta deux des 13 étapes finalement disputées entre Dakar et Le Caire, résistant à des concurrents lancés dans la course à sa succession. Rien n'y fera, le 23 janvier 2000, c'est en vainqueur qu'il se présente dans la capitale égyptienne, au grand dam de son dauphin Stéphane Peterhansel, battu pour 12 minutes, mais aussi de Jean-Pierre Fontenay, José Maria Servià, Jutta Kleinschmidt ou encore Hiroshi Masuoka.

Après ce retentissant doublé, Schlesser tentera les années suivantes de conquérir un troisième succès avec son propre buggy, en vain, face à une armada Mitsubishi devenue intraitable. L'annulation de l'édition 2008 et l'exode de l'épreuve vers l'Amérique du Sud marquera la fin de l'Histoire, le double vainqueur se consacrant dès lors au projet de l'Africa Eco Race, un rallye souhaitant maintenir l'esprit du Dakar sur le continent africain.