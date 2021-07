Les billets pour le DTM sont désormais en vente

La saison 2021 de DTM n’a rien à voir avec les précédentes. Le coup d’envoi a été donné le 19 juin dernier, à Monza : une grande première pour le championnat, qui n’avait jamais couru sur l’asphalte du Temple de la vitesse. Lors des deux courses, ce sont les rookies Liam Lawson (protégé de Red Bull) et Kelvin van der Linde qui se sont imposés.

Désormais, le championnat (qui se compose de GT3 en 2021) poursuit sa route en Allemagne, en Belgique, en Autriche et aux Pays-Bas. Et le calendrier a de quoi intéresser les fans français, puisque pas moins de trois manches se disputeront à proximité de nos frontières. Le 8 août, les pilotes se donneront rendez-vous à Zolder, en Belgique. Deux semaines plus tard, c’est sur le mythique Nürburgring qu’il faudra être attentif. Enfin, le baisser de rideau aura lieu à Hockenheim le 3 octobre, à seulement 100 kilomètres de Strasbourg.

Les autres manches du championnat auront lieu tout au long de l'été, à commencer par le Lausitzring (25 juillet), puis avec le Red Bull Ring et le circuit de TT Assen, visités respectivement les 5 et 19 septembre.

C’est la saison du changement en DTM : l’arrivée des GT3 a attiré de nouveaux constructeurs, comme Ferrari et McLaren. Côté spectacle, la lutte risque d’être très serrée pour le titre, d’autant que le dernier champion, René Rast, a quitté la discipline pour rejoindre la Formule E.

Chez Ferrari (qui se pare d’une livrée AlphaTauri), l’ancien pilote de F1 Alex Albon a retrouvé un volant. Il sera remplacé par Nick Cassidy quand il sera présent sur les Grands Prix (en tant que pilote réserviste). Pour l’arrivée de la marque italienne dans le championnat, c’est donc son coéquipier et actuel huitième du Championnat de Formule 2, Liam Lawson, qui s’est imposé à Monza.

Christian Klien, également ex-pilote de F1, fait ses débuts dans la discipline. Du côté des féminines, l’Allemande Sophia Flörsch, passée par la F3 et l’Endurance en 2020, fait ses débuts en voiture de tourisme.

Un week-end proche de la France pour assister à un championnat historique qui fait peau neuve, ça vous tente ?