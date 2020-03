L'ELMS reporte le début de saison, l'ACO fait le point au Mans

La pandémie mondiale de coronavirus a contraint l'European Le Mans Series à reporter son début de saison, dans la foulée de nombreuses autres disciplines qui ont pris des décisions de ce type au cours des dernières heures. Vendredi, le championnat d'Endurance continental a confirmé le report des deux premières manches de la campagne 2020 ainsi que des essais officiels qui devaient les précéder.

La saison devait s'ouvrir le week-end du 5 avril en Espagne, sur le circuit de Barcelona-Catalunya, puis se poursuivre début mai à Monza, en Italie. Les deux pays sont particulièrement touchés par la crise liée au COVID-19. La troisième manche, qui pourrait donc ouvrir le championnat, est programmée le 19 juillet sur le circuit Paul Ricard.

"Cette décision n’a pas été facile à prendre et est la plus appropriée, nous n’avions pas d’autre choix que de reporter nos événements au vu du contexte actuel", explique Gérard Neveu, directeur général de l'ELMS. "Notre priorité est de garantir la santé de nos équipes, des membres du paddock et de nos fans. Nous travaillons sur un calendrier modifié que nous serons en capacité de communiquer dans quelques jours."

Le point sur les événements au Mans

En l'état, cela signifie que les concurrents de l'ELMS invités à la prochaine édition des 24 Heures du Mans n'auront pas eu l'opportunité de courir en compétition avant ce grand rendez-vous. Prévu mi-juin, celui-ci n'est pour le moment pas menacé mais fait l'objet, comme beaucoup, d'une surveillance étroite et d'une situation qui peut être amenée à évoluer.

Organisateur des 24 Heures du Mans, l'Automobile Club de l'Ouest a d'ailleurs fait le point sur les événements organisés ces prochaines semaines sur le circuit Bugatti. Voici l'état des lieux de la situation :

Assises de l'Automobile , initialement prévues les 18 et 19 mars 2020 : reportées à une date ultérieure.



, initialement prévues les 18 et 19 mars 2020 : reportées à une date ultérieure. Exclusive drive , initialement prévu les 20, 21 et 22 mars prochains : événement converti en événement privé.



, initialement prévu les 20, 21 et 22 mars prochains : événement converti en événement privé. Championnat Régional Bretagne Pays de Loire et Championnat de France Junior de Karting , initialement prévus les 21 et 22 mars 2020 sur le Circuit International de Karting : événements annulés.



, initialement prévus les 21 et 22 mars 2020 sur le Circuit International de Karting : événements annulés. Championnat de France de Superbike , initialement prévu les 28 et 29 mars 2020 : événement annulé.



, initialement prévu les 28 et 29 mars 2020 : événement annulé. Fun Racing Cars , initialement prévu les 4 et 5 avril 2020 sur le Circuit Bugatti : événement annulé.



, initialement prévu les 4 et 5 avril 2020 sur le Circuit Bugatti : événement annulé. Rallye de la Sarthe Moto , étape initialement prévue le 11 avril sur le Circuit Bugatti : événement annulé.



, étape initialement prévue le 11 avril sur le Circuit Bugatti : événement annulé. 6 Heures de Karting , initialement prévu sur le Circuit International de Karting le 11 avril 2020 : la décision finale sera communiquée ultérieurement.



, initialement prévu sur le Circuit International de Karting le 11 avril 2020 : la décision finale sera communiquée ultérieurement. 24 Heures Motos, initialement prévues les 18 et 19 avril 2020 : reportées aux 5 et 6 septembre 2020.

L'ACO précise par ailleurs : "Les contraintes gouvernementales étant en vigueur jusqu'au 15 avril 2020, les événements ultérieurs à cette date ne sont pas, à ce jour, impactés. Cependant, les reports de certains événements entraîneront des aménagements de calendrier, que nous communiquerons ultérieurement."