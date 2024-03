Les notes des pilotes au Grand Prix de Bahreïn F1 2024

Pneus: S (15 Tours) H (21 Tours) H (24 Tours)

Russell a démontré qu’il y avait mieux à faire en qualifs même avec une voiture réglée pour la course. En course justement, son rythme n'était pas mauvais compte tenu des problèmes de surchauffe et de baquet mais il n'a pour autant jamais été une vraie menace sur les McLaren.

