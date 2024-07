Les notes des pilotes au Grand Prix d'Autriche F1 2024

Pneus : M (25 tours) H (26 tours) M (20 tours)

Après sprint allant sans doute un peu au-delà des attentes grâce à son dépassement de Norris, Piastri a commis une légère erreur (mais tout de même évitable) lors des qualifications et ne s'est pas facilité la tâche pour la course de dimanche. Il a ensuite parfaitement répondu avec de beaux dépassements sur Hamilton et Sainz. Sans ce petit hors piste en qualifs, il aurait été le mieux placé pour cueillir la victoire mais a finalement échoué à deux secondes.

