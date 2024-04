Les notes des pilotes au Grand Prix de Chine F1 2024

Pneus : S (9 tours) M (12 tours) H (35 tours)

Magistral dans la partie "sprint" du week-end, avec une deuxième place en qualifs et en course, Hamilton est passé à la trappe en Q1 des "vraies" qualifications de manière incompréhensible. Il a certes gagné neuf places en course mais sans réussir à faire corps avec sa machine.

