Les notes des pilotes au Grand Prix de Monaco F1 2024

Pneus : H (1 tour) M (77 tours)

Encore une très bonne qualification, à 0"001 de Norris et devant Verstappen. En course, le drapeau rouge a sapé l'espoir d'une différence stratégique et l'a contraint à se montrer prudent pour faire tenir ses mediums le plus longtemps possible, en résistant sur la fin au Néerlandais chaussé de bien meilleures gommes.

