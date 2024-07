Les notes des pilotes au Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2024

Pneus : M (27 tours) I (6 tours)

Brillant en qualifications, Russell a été moins impressionnant en début de course avec une gestion des pneus perfectible et une plus grande difficulté que son équipier à s'adapter aux conditions changeantes. Le double arrêt de Mercedes lui a couté un peu de temps mais un problème hydraulique a mis fin à sa course.

