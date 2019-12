Les écuries ne pourront plus se cacher pendant les essais

Jusqu'à présent, les équipes pouvaient travailler à l'abri des regards durant les essais de pré-saison, en utilisant notamment des paravents pour masquer les monoplaces de la concurrence et des fans. Ce ne sera plus le cas à l'occasion des tests de Barcelone en février prochain. La FIA justifie ce changement réglementaire par la volonté de "rendre ces essais plus attrayants pour les médias et les fans". En 2020, les essais hivernaux auront lieu du 19 au 21 février puis du 26 au 28 février 2020 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Le changement de réglementation interdit tout "paravent, couverture ou autre objet faisant obstruction de manière à masquer toute partie de la voiture, à tout moment dans le paddock, les garages, la voie des stands ou la grille, à moins que de tels éléments soient nécessaires uniquement pour des raisons mécaniques".

Seront également bannies toutes les protections visant à masquer un moteur, une boîte de vitesses ou un radiateur pendant son remplacement dans le garage, et les bâches sur les ailerons de rechange lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il est également précisé que les pièces comme les fonds plats, le matériel de ravitaillement en carburant ou encore les chariots à outils ne peuvent pas être utilisés pour obstruer la vue.



D'autres modifications touchant le règlement ont été ratifiées, notamment autour des tests de carburant ainsi que leur échantillonnage, afin de vérifier la corrélation entre les déclarations des écuries et les produits utilisés.

Par ailleurs, la FIA a confirmé l'attribution de trois marchés à des fournisseurs pour la livraison de pièces standards à partir de 2021, suite aux divers appels d'offres lancés ces derniers mois. BBS produira les jantes pour l'intégralité du plateau, Magneti Marelli les pompes d'amorçage de carburant, et Bosch les pompes de carburant haute pression ainsi que les tuyaux associés.