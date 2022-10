Guide pratique : Comment assister à la 80e édition du Grand Prix de Monaco

Charger le lecteur audio

Si les moteurs turbo et "l'odeur de la gomme" font battre votre cœur, assister à un Grand Prix sera une expérience exceptionnelle à vivre au moins une fois. Visiter une course de F1 est un rêve pour beaucoup et en France, nous avons de la chance, nous avons le Grand Prix le plus mythique de l’histoire de ce sport à porter de main.

Divers organismes de voyage spécialisés proposent des forfaits Formule 1 complets. Mais si vous souhaitez organiser ce type de voyage par vous-même, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide pratique, on vous livre nos recommandations pour assister à la 80e édition du Grand Prix de Monaco, du 25 au 28 mai 2023. On vous donne toutes les indications pour vous rendre à Monaco et pour réserver votre place afin d’assister à cet événement majeur du sport automobile.

Pourquoi assister au grand prix de Monaco 2023

Le Grand Prix de Monaco est certainement la course la plus mythique de F1. Ce Grand Prix est totalement hors normes puisqu’il s’agit de transformer une ville de seulement 2 km², en un circuit où les meilleurs pilotes du monde vont pouvoir s’affronter.

Le Grand prix de Monaco est tout simplement l’une des courses les plus mythiques du monde, toutes catégories confondues. Le circuit fait partie de ce qu’on appelle la “Triple couronne” qui consiste à gagner les 3 courses les plus prestigieuses du monde, à savoir les 24 heures du Mans, les 500 miles d’Indianapolis et bien sûr, le GP de Monaco.

Ce n’est pas la course la plus adaptée aux voitures modernes, puisqu’il est presque impossible de dépasser un autre compétiteur dans les rues étroites de Monaco, mais c’est aussi ça qui rend le circuit unique et excitant. Ajouté à cela un décor de rêve avec la Méditerranée en toile de fond et une ambiance glamour inimitable et vous obtenez une expérience inoubliable.

Ce circuit réunit les fans du monde entier qui viennent y assister en masse. Pour vous donner une idée, la population de Monaco est multipliée par 5 le temps de la course, ce qui représente environ 200 000 fans. Autant, vous dire qu’il faut anticiper sa venue pour avoir une chance d’assister au grand prix dans les meilleures conditions !

Comment se rendre à Monaco

Pour rejoindre Monaco, vous aurez plusieurs options, voiture, train ou avion. Bien sûr, en fonction de votre situation géographique et de vos contraintes, certains moyens de transport seront plus adaptés que d’autres.

En avion

Si vous habitez loin de Monaco et que vous souhaitez vous y rendre en avion, il faudra rejoindre l’aéroport de Nice. En effet, l’aéroport Nice côte d’Azur se situe à seulement 22 km de Monaco.

Vous pourrez donc vous rendre très facilement jusqu’à la principauté une fois que vous aurez atterri. Il faut compter environ 25 minutes de trajet en voiture, et 7 minutes en hélicoptère.

L’aéroport de Nice est le 3ᵉ plus grand de France, vous n’aurez donc aucun mal à trouver un vol direct que vous partiez de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ou depuis un aéroport modeste de province.

Voici un tableau récapitulatif des aéroports desservant Nice avec une liaison directe :

Aéroport de départ Temps de trajet Paris Roissy 1h30 Paris Orly 1h30 Lille 1h40 Nantes 1h30 Bordeaux 1h20 Toulouse 1h10 Rennes 1h50 Biarritz 1h25 Lyon 1h00

Les vols à destination de Monaco sont très abordables, puisqu’il est souvent possible de s’en sortir pour moins de 100 € aller-retour. Néanmoins, à l’approche du Grand Prix, les compagnies aériennes sont susceptibles d’augmenter leur tarif, nous vous recommandons donc de réserver en avance, idéalement quelques mois avant l’événement.

Si vous comptez rejoindre votre aéroport de départ en voiture, pensez également à réserver votre parking à l’aéroport. En effet, avec l’arrivée de la période estivale, les parkings d’aéroport ont tendance à augmenter leur prix, de la même manière que pour les billets d’avion. Il est assez facile de faire des économies sur ce poste de dépense en s’y prenant en avance. Par exemple, les parkings à Roissy Charles de Gaulle peuvent être deux fois moins chers si vous faites votre réservation au mois de février par rapport au mois de mai.

En voiture

Vous n’aurez pas de difficulté à rejoindre Monaco en voiture puisque la principauté est bien connectée au réseau routier. En effet, la ville est accessible via l’autoroute A8, sortie 56 dans le sens France-Italie et sortie 58 dans le sens Italie-France.

En arrivant de Nice, il faut compter environ 25 minutes de trajet. Si vous souhaitez éviter l’autoroute, sachez que vous pouvez également emprunter une des 3 corniches disponibles, ce qui vous permettra de profiter d’une belle vue sur le trajet.

En train

Bien que Monaco soit une petite ville d’à peine 40 000 habitants, elle dispose d’une gare très fréquentée, dû à l’attractivité touristique de la principauté. Bien sûr, dans un souci d’optimisation de l’espace, la gare se trouve en sous-sol. Mais cela ne l’empêche pas d’accueillir plus d’une centaine de trains quotidiennement avec près de 6 millions de voyageurs par an.

Des liaisons sont assurées avec Paris, Marseille, Nice et bien d’autres. En revanche, au moment du Grand Prix, l’affluence est importante, il faudra donc réserver en avance au risque de ne pas trouver de place. L’avantage du train, c'est que vous arriverez directement à Monaco et vous pourrez très facilement rejoindre votre hôtel ou votre tribune à pied.

Comment assister à la course

Vous trouverez près de 40 000 places en tribune sur le Grand prix de Monaco. Contrairement aux autres Grand prix où vous achèteriez normalement un billet pour 3 jours, à Monaco, il est très courant d’acheter un billet avec une place différente pour chacune des journées de l’événement.

Bien sûr, le prix des places varie en fonction de la journée. Ainsi, les prix restent relativement raisonnables le vendredi (environ 100 €) et ils atteignent un pic le dimanche, le jour de la course.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que les billets les plus chers de F1 se vendent sur le circuit de Monaco. Ceci étant dit, il y a tout de même des formules pour tous les budgets :

Comptez approximativement 250 € pour assister à l’événement depuis les tribunes “budget”.

Pour un budget inférieur à 1000 €, vous aurez la possibilité d’assister au Grand prix depuis les meilleures tribunes, y compris les tribunes sur le port de Monaco

Au-delà de 1000 €, vous aurez de nombreuses possibilités avec les packs VIP. Vous pourrez assister à la course avec les meilleurs points de vue (terrasse et roof top sur le port, paddock club ou Penthouse)

Sachez que pour faire partie des spectateurs du Grand Prix de Monaco, il n’est pas nécessaire d’avoir des billets. En effet, c’est ce qui fait la particularité du circuit, il est possible d’assister à la course en dehors des tribunes, que ce soit sur la terrasse d’un café, sur le toit d’un hôtel, sur un balcon ou directement depuis un yacht pour les plus chanceux. Néanmoins, que vous souhaitiez assister au Grand prix avec ou sans billet, cela demandera tout de même une certaine organisation.