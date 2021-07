Les notes du Grand Prix d'Autriche 2021

Max Verstappen

Note : 10

Les performances d'exception se succèdent pour Max Verstappen. Seuls les Essais Libres 2 lui ont échappé ce week-end : le pilote Red Bull a signé le meilleur temps en EL1, EL3, Q1, Q2, Q3 (malgré un tour qui n'était pas parfait, certes) et en course. Une course où il n'a jamais été menacé : après dix tours, il avait déjà quatre secondes d'avance sur le duo Norris-Hamilton. Au 59e des 71 passages, son avance était telle (27 secondes) qu'il s'est payé le luxe d'un second arrêt, signant au passage le meilleur tour avec une seconde et demie de marge sur la concurrence. Mais en réalité, même sans ce second changement de pneus, il aurait été le détenteur de cette référence chronométrique. Et son rythme était métronomique : du dixième au dix-septième tour, il a immanquablement tourné entre 1'09"070 et 1'09"145. Impressionnant.

Valtteri Bottas

Note : 7

Valtteri Bottas avait le mérite d'être plus proche du rythme de Lewis Hamilton ce week-end : il était à plus ou moins un dixième lors des trois phases des qualifications. Lorsque Pérez s'est fait tasser dans les graviers, Norris a été pénalisé et Hamilton a endommagé son fond plat, Bottas a répondu présent pour s'octroyer la deuxième place. Cependant, il est facile d'imaginer qu'avec des circonstances légèrement différentes, il aurait échoué à la cinquième place.

Lando Norris

Note : 10

Que Lando Norris ait tassé Sergio Pérez dans les graviers aurait pu lui valoir un point en moins, mais il a purgé sa peine et sa performance reste édifiante. Après avoir relégué Daniel Ricciardo à six dixièmes en Q1 et à trois dixièmes en Q2 sur la courte piste du Red Bull Ring, Norris a manqué la pole position d'un souffle, à cause d'un demi-dixième perdu dans le dernier virage. Le pilote McLaren n'a pas résisté outre mesure à Hamilton lorsqu'il a appris sa pénalité de cinq secondes, cette dernière lui ayant fait perdre l'avantage sur Bottas dans les stands. Son rythme était toutefois équivalent, si ce n'est meilleur que celui du Finlandais, et il n'avait que deux secondes de retard à l'arrivée.

Lewis Hamilton

Note : 8

Après avoir battu son coéquipier dans les trois phases des qualifications, où il ne s'est toutefois classé que quatrième, Lewis Hamilton n'était pas en mesure de concurrencer Max Verstappen pour la victoire, mais la deuxième place était clairement à sa portée. Après 29 tours de course, avant les arrêts au stand des leaders, Hamilton avait quatre secondes et demie d'avance sur Norris et six et demie sur Bottas, mais il a ensuite subi des dégâts à son fond plat en passant sur les vibreurs, lesquels valaient 30 points d'appui et une demi-seconde au tour d'après le directeur d'équipe Toto Wolff, et ont causé une usure excessive de ses pneus. Hamilton a été contraint de laisser passer Bottas, a aussitôt été doublé par Norris et s'est résigné à un second changement de pneus qui ne lui a pas franchement permis d'être plus rapide. Le potentiel était là, cependant.

Carlos Sainz

Note : 8

Les qualifications ne s'étaient pas idéalement passées pour Carlos Sainz qui, s'il a devancé Charles Leclerc en Q1 et en Q2, a vu la Q3 lui échapper pour six millièmes de seconde face à George Russell. Sa course a toutefois été solide, avec une stratégie alternative à un arrêt, durs/mediums, qui lui a permis de perdre peu de temps sur ses rivaux directs en début de course, de prolonger son premier relais et de profiter de ses gommes neuves et plus tendres en fin d'épreuve pour dépasser Leclerc et Ricciardo, tout en se maintenant à moins de dix secondes d'un Sergio Pérez qui avait écopé de deux pénalités de cinq secondes. Mission accomplie.

Sergio Pérez

Note : 6

C'est un gouffre qui séparait Max Verstappen de Sergio Pérez en qualifications : six dixièmes en Q1 et en Q2, "seulement" trois en Q3, et cette tendance s'est vérifiée en course. Pérez a eu la malchance de se faire tasser dans les graviers par Norris dès le début de l'épreuve, chutant à la dixième place, mais cela ne lui a manifestement pas servi de leçon puisqu'il a infligé le même sort à Leclerc à deux reprises par la suite, ce qui lui a valu deux pénalités de cinq secondes. Il en a peut-être bénéficié malgré tout en n'étant pas retardé par la Ferrari, mais en conséquence, il a été classé derrière Sainz. Et lors des sept tours où Pérez avait la piste libre et des pneus à l'usure similaire à Verstappen, il a perdu trois secondes au total sur son chef de file.

Daniel Ricciardo

Note : 6

Il y a du mieux pour Daniel Ricciardo, qui demeure toutefois encore très loin de son coéquipier Lando Norris, notamment en qualifications avec cette 13e place sur la grille. Le début de course s'est bien passé, puisqu'il a gagné deux places au départ, puis deux autres au restart en doublant Leclerc et en profitant de l'incident Norris/Pérez. Hormis les top teams, il n'était alors devancé que par les AlphaTauri et les Aston Martin, qui avaient pris le départ en tendres, et leur a logiquement fait l'overcut. L'Australien s'est toutefois avéré impuissant face à la remontée de Pérez et de Sainz. Son rythme n'était pas si éloigné de celui de Norris lorsqu'il avait la piste libre en première moitié d'épreuve, mais ses pneus étaient alors moins usés, et il a perdu dix secondes sur l'Anglais dans les 26 derniers tours.

Charles Leclerc

Note : 7

Battu par Sainz de trois dixièmes en Q1 et de quatre centièmes en Q2, Charles Leclerc a connu un début de course solide en remontant à la sixième place au gré des arrêts au stand des pilotes partis en tendres et d'un dépassement sur Sergio Pérez. Ce dernier lui a toutefois fait l'undercut, et Leclerc a tenté de le doubler par l'extérieur à deux reprises, d'abord au virage 4, puis au virage 6. Dans les deux cas, il s'est fait tasser dans les graviers. Les deux pénalités infligées à Sergio Pérez n'ont pas servi sa cause, puisque le Mexicain a ensuite creusé un écart supérieur à dix secondes. Leclerc ne s'est ainsi classé que huitième, mais sa stratégie mediums/durs était probablement moins avantageuse que celle de Sainz, et il a le mérite d'avoir laissé passer son partenaire en fin de course, ce qui a fait gagner des points à Ferrari.

Pierre Gasly

Note : 8

Encore une fois, Pierre Gasly a été plus ou moins victime de ses belles performances en qualifications. Certes, le Français est passé en Q3 et s'est hissé à la sixième place sur la grille, mais il a ainsi été contraint de prendre le départ en pneus tendres, ce qui correspondait au composé C5, le plus tendre de la gamme Pirelli. Gasly a ainsi fait son premier arrêt après 13 tours seulement et a dû réaliser une stratégie à deux arrêts, sans jamais parvenir à rattraper le déficit entraîné par ce changement de pneus précoce. Il était à moins de cinq secondes de la cinquième place de Carlos Sainz à l'arrivée, mais a mis trop de temps à rattraper le gruppetto devant lui pour espérer mieux.

Fernando Alonso

Note : 8

Fernando Alonso n'a pas démérité, et son potentiel était évident avec la troisième place en Q1, mais il a buté sur un groupe de monoplaces au ralenti lors de la Q2 et s'est retrouvé éliminé, au quatorzième rang. Furieux, l'Espagnol a lancé que son week-end était fini, qu'il n'allait pas marquer de points, mais on connaît son sens de l'exagération. S'il s'est retrouvé 16e au premier tour, le pilote Alpine a mené une course solide en profitant des stratégies désavantageuses des AlphaTauri et des Aston Martin. En fin d'épreuve, Alonso a passé une quinzaine de tours derrière George Russell, qui lui a opposé une résistance acharnée, mais il a fini par trouver l'ouverture, privant à contre-cœur le jeune loup anglais de son premier point avec Williams.

George Russell

Note : 9

Une Williams en Q3, tel est l'exploit réalisé par George Russell ce samedi, de surcroît en utilisant les pneus mediums en Q2, où il n'avait que six millièmes d'avance sur la Ferrari de Carlos Sainz. Il a ensuite battu Stroll en Q3 et profité de la pénalité de Vettel pour se hisser à la huitième place sur la grille. Il n'en a malheureusement pas fait un excellent usage, puisque son premier tour a été très timide : Stroll, Leclerc et Vettel lui ont successivement fait l'extérieur dans les premiers virages, avant que Ricciardo plonge à l'intérieur au virage 7. Mais par la suite, Russell a été très compétitif, et il a longtemps tenu la dixième position avant de céder face aux assauts du redoutable Fernando Alonso. Résultat : encore une onzième place. Les points lui échappent toujours.

Yuki Tsunoda

Note : 6

Il semble bien que Yuki Tsunoda n'apprenne pas de ses erreurs. Franchir la ligne blanche à l'entrée des stands, cela peut arriver, mais quand on a déjà écopé de cinq secondes de pénalité pour une telle infraction, on évite généralement de la reproduire lors de l'arrêt au stand suivant. C'est pourtant précisément ce qu'il a fait. Dommage, car son niveau de compétitivité était presque encourageant au Red Bull Ring, où il était à un gros dixième de Gasly lors des trois phases des qualifications et a pris la septième place sur la grille. En course, lui aussi a souffert de devoir prendre le départ en tendres usés, mais son rythme n'était de toute façon pas au niveau de celui de son coéquipier, puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée à plus de 30 secondes (dont cinq de pénalité au stand). Dans tous les cas, les points n'étaient pas à sa portée, surtout que l'accrochage Vettel/Räikkönen lui a déjà fait gagner deux places au dernier tour.

Lance Stroll

Note : 5

Battu par Sebastian Vettel lors des trois phases des qualifications, avec successivement 0"081, 0"054 et 0"048 de déficit, Lance Stroll est quand même passé en Q3, mais cela lui a coûté cher avec ce premier relais en tendres. La stratégie à deux arrêts était désavantageuse, mais Stroll s'est quand même retrouvé à dix secondes de Vettel à la fin de la course en partant devant, même s'il n'a pas été aidé par un débris dans une écope de frein, sans oublier une pénalité supplémentaire de cinq secondes pour excès de vitesse dans les stands. Une course à oublier.

Antonio Giovinazzi

Note : 5

Antonio Giovinazzi est passé en Q2, c'est désormais une habitude, et avec la manière de surcroît : il était septième en Q1, certes avec seulement 0"227 d'avance sur son coéquipier Kimi Räikkönen, 16e et éliminé. Finalement 15e sur la grille, Giovinazzi a été impliqué dans le carambolage avec Ocon au premier tour, à la fin duquel il est rentré au stand mais a dépassé Alonso avant d'être dans la pitlane, ce qui lui a valu une pénalité. Par la suite, longtemps coincé derrière Latifi, il a progressivement perdu du terrain sur Räikkönen, jusqu'à avoir 22 secondes de retard en fin de course. Il n'a fini devant que grâce à l'accrochage de son aîné avec Vettel.

Kimi Räikkönen

Note : 4

Encore une élimination en Q1 pour Kimi Räikkönen, même si c'était extrêmement serré, mais une course solide dans le peloton. Räikkönen était douzième à seulement trois secondes de la dixième place lorsqu'il a connu un inexplicable accrochage avec Vettel, dont les commissaires l'ont jugé responsable.

Nicholas Latifi

Note : 4

Les qualifications se suivent et se ressemblent pour Nicholas Latifi, encore une fois éliminé en Q1 avec trois dixièmes de retard sur George Russell, quand ce dernier a arraché la Q3. Il a passé l'essentiel de sa course à résister à Giovinazzi avant de perdre la bataille face à l'Italien, et était à 27 secondes de Russell à l'arrivée – qui en sont devenues 57 lorsqu'il a écopé de 30 secondes de pénalité pour non-respect du double drapeau jaune lié à l'accrochage Vettel/Räikkönen.

Sebastian Vettel

Note : 6

Sebastian Vettel n'a pas démérité. Déjà, sa pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Alonso paraît quelque peu infondée compte tenu du fait qu'elle découle en grande partie de son respect de la directive technique sur les endroits où ralentir ou non dans le dernier secteur, quand d'autres pilotes ont enfreint cette directive technique sans être inquiétés car trop nombreux. Vettel partait donc onzième avec des pneus tendres usés, qu'il a conservés jusqu'au 17e tour, nettement plus longtemps que les trois autres pilotes dans la même situation. Il s'est alors retrouvé avant-dernier mais a réalisé deux relais solides en pneus durs et était lui aussi proche des points au moment de l'accrochage avec Räikkönen, qui l'a contraint à l'abandon à quelques encablures de l'arrivée.

Mick Schumacher

Note : 7

Mick Schumacher a retrouvé un avantage conséquent sur Nikita Mazepin : sept dixièmes en EL1, trois en EL2, deux en EL3, cinq en Q1. Il était aussi plus rapide en course et avait 51 secondes d'avance sur son partenaire sous le drapeau à damier, bien que ce ne soit pas complètement représentatif du rapport de force entre les deux hommes.

Nikita Mazepin

Note : 4

Nikita Mazepin a beau avoir une Haas légèrement plus lourde que son coéquipier, cela n'explique pas son déficit de performance. En revanche, il est vrai qu'il avait une moins bonne stratégie en course avec deux arrêts au lieu d'un, mais il était quand même en difficulté. Pour couronner le tout, il a écopé d'une pénalité de 30 secondes pour ne pas avoir respecté le double drapeau jaune lié à l'accrochage Räikkönen/Vettel, faisant passer son déficit sur Schumacher de 51 à 81 secondes.

Esteban Ocon

Note : 4

Laissons à Ocon le bénéfice du doute au niveau de la notation, puisqu'il n'a pas eu l'opportunité de faire ses preuves en course, pris en sandwich par Schumacher et Giovinazzi à la sortie du virage 3 et contraint à l'abandon dès le premier tour, suspension avant droite cassée. Ses qualifications étaient toutefois franchement médiocres : 17e à six dixièmes de Fernando Alonso, sur un circuit pourtant très court.