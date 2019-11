Pneus 2020 : Pirelli respectera la volonté des écuries

S'il en va ainsi du vote des équipes le mois prochain, Pirelli suivra la décision de fournir des pneus à la spécification 2019 pour la saison prochaine. Le manufacturier unique de la Formule 1 n'a pas l'intention de passer en force pour imposer ses enveloppes 2020, mais demandera en revanche des explications alors que le temps et les ressources consacrés à leur développement ont été conséquents. Histoire de tirer les leçons de ce qui n'aura éventuellement pas marché.

Outre les essais à l'aveugle auxquels certaines d'entre elles – sur la base du volontariat – ont participé durant l'année, les écuries ont pu tester un échantillon des pneus prototypes pour 2020 lors des essais libres du Grand Prix des États-Unis. Ces tests ont semé le doute, les pilotes n'étant d'ailleurs pas les derniers à critiquer les produits proposés par Pirelli, au point d'évoquer sérieusement la possibilité de maintenir la spécification 2019 l'an prochain. Dans la foulée du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, les dix écuries pourront tester dans de bonnes conditions les pneus 2020, puis procéderont à un vote. Si 70% d'entre elles se prononcent contre leur utilisation l'an prochain, la spécification 2020 sera enterrée.

"Nous voulons tester la construction 2020 correctement à Abu Dhabi", explique Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "Après les essais, nous analyserons les données et les écuries auront la possibilité de demander un changement si 70% d'entre elles partagent le même avis. S'il y a cette décision, basée sur une preuve technique selon laquelle les pneus 2019 fonctionnent mieux que ceux de 2020, pour n'importe quelle raison, alors nous n'aurons aucun problème pour conserver les pneus 2019, car il s'agit d'un bon produit. Il n'y a aucune raison d'aller à l'encontre de cette décision. Mais évidemment, nous devons comprendre pourquoi il nous a fallu une année supplémentaire d'essais pour un résultat différent. C'est important pour l'avenir."

Pirelli implore les équipes d'oublier Austin

Tout au long des derniers mois, Pirelli a travaillé sur les pneus 2020 avec comme objectif prioritaire d'offrir aux écuries une fenêtre d'exploitation plus large. La firme de Milan reconnaît que cela se fait moyennant une perte d'adhérence générale inévitable, qui permet cependant de procurer un comportement plus constant de la gomme sur la durée. Mario Isola insiste par ailleurs une énième fois sur les conditions "peu représentatives" du test d'Austin.

"Non seulement il y avait les conditions météo, mais aussi le fait que pendant le week-end de Grand Prix, personne ne pouvait optimiser le set-up de la voiture, alors que la nouvelle construction modifie un peu l'équilibre", répète-t-il. "Le profil du pneu est différent. Ils doivent donc travailler également sur le package aéro afin de l'optimiser, et si l'on perd de l'appui, le niveau d'adhérence est évidemment plus faible. La nouvelle construction est aussi conçue pour travailler avec des pressions différentes, nous devons concevoir un pneu avec une plus grande résistance."

"La nouvelle construction doit être utilisée de manière différente. Il est clair que, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, cela prend un peu de temps pour comprendre le pneu et en extraire le maximum de performance. Ça arrive chaque année. L'année dernière, les équipes étaient un peu opposées à la nouvelle construction 2019. Mais au bout du compte, ça constituait une amélioration car cette année, nous avons rencontré beaucoup moins de cloquage, les composés étaient espacés correctement [en performance] et la dégradation n'était pas très élevée."