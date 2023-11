Le "rude" programme du GP de Las Vegas remis en question

Afin d'accommoder les nécessitées liées à la fermeture et la réouverture des routes publiques mais également pour proposer des horaires acceptables en Europe, le Grand Prix de Las Vegas a été organisé à des horaires inhabituellement tardifs sur place.

Le roulage lors des journées de jeudi et de vendredi a débuté à 20h30, avec à chaque fois des journées qui étaient censées se terminer à 1h du matin. Ce ne fut pas le cas lors du premier jour de cette édition, puisque les travaux à faire après l'incident des EL1 a repoussé et allongé les EL2, qui se sont achevés à 4h du matin. La course, quant à elle, a démarré à 22h, se terminant non loin de minuit samedi soir.

Ce programme déjà difficile n'a donc pas été aidé par le report des EL2 qui a sollicité plus encore les organismes d'un personnel venant d'Europe et sur le point d'achever une saison longue par un GP d'Abu Dhabi qui aura lieu dès ce week-end, avec 12 heures de décalage par rapport à Las Vegas.

L'année prochaine, le Grand Prix couru dans le Nevada sera le premier d'un série de trois épreuves consécutives puisqu'il sera immédiatement suivi par le Qatar et Abu Dhabi. Et si les directeurs d'écuries estiment globalement que le retour de la F1 à Las Vegas a plutôt été un succès, ils reconnaissent que la charge pesant sur leur personnel est trop élevée.

"Si nous devons nous améliorer, c'est peut-être au niveau des horaires", a déclaré Frédéric Vasseur, a la tête de Ferrari, quand Motorsport.com lui a demandé ce qui pourrait mieux se passer lors de la prochaine édition. "Il est difficile de trouver de bons horaires pour l'Asie, l'Europe, la côte Est et la côte Ouest."

"Par le passé, nous n'avions pas de problème parce que la F1 n'était que pour les Européens, et nous devions nous en tenir au calendrier européen, ce qui n'était pas un problème. Aujourd'hui, il s'agit d'un projet mondial et il est beaucoup plus difficile de trouver quelque chose qui corresponde aux attentes d'une zone qui couvre 24 heures. Mais nous allons nous adapter."

Le responsable de Red Bull, Christian Horner, a clairement indiqué à quel point le programme avait été difficile pour les membres de l'équipe : "Pour commencer, bien sûr, il y aura beaucoup de leçons à tirer. L'une des choses à examiner est le programme de compétition, car il a été très rude pour l'équipe et pour tous les hommes et femmes qui travaillent en coulisses."

"Tout le monde quitte Vegas un peu détruit ! D'une manière ou d'une autre, le week-end a été très dur pour tout le monde dans les coulisses, et je pense que nous devons réfléchir à la manière d'améliorer les choses à l'avenir."

Charles Leclerc devant George Russell.

Pour le Britannique, un ajustement même mineur serait suffisant à faire une différence : "Je pense qu'il faudrait courir un peu plus tôt dans la soirée, parce que vous ne pourrez jamais satisfaire tous les téléspectateurs. C'est une course américaine. Si vous l'organisiez à 20 heures ou quelque chose comme ça, ce serait un peu plus confortable pour les gens qui travaillent en coulisses."

Pour le directeur d'Aston Martin, Mike Krack, il faut en tout cas que le championnat prenne le temps d'évaluer la question : "Il ne faut pas tirer trop vite de conclusions, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la fatigue. Je pense qu'il est important de prendre du recul."

"Les règlements sportifs sont assez rigides en termes d'horaires, ils calculent tout à partir de la course, des différentes séances. Il faudrait donc changer cela. Mais je pense qu'il est possible d'intégrer ce dont la promotion de la course a besoin, et ce dont le personnel a besoin. Cela demande juste un peu de travail."

Ancien de la FIA qui a travaillé sur l'organisation d'épreuves, le PDG d'AlphaTauri, Peter Bayer, est favorable à des changements. "Il est certain que nous serions d'accord avec cela", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Je ne connais pas tout le contexte et les raisons pour lesquelles cela a été fait. Mais j'ai un peu d'expérience, venant de la FIA, et je sais à quel point cela a été difficile pour la Formule E dans de nombreuses villes. La fermeture des rues a un impact considérable sur les personnes qui y vivent."

"Il faudra tout passer en revue et voir comment nous pouvons faire mieux. J'ai parlé à quelques-uns de nos gars, certains d'entre eux ont rapidement trouvé le rythme. J'ai eu une mauvaise journée le deuxième jour, je me suis dit que je n'allais pas y arriver ! Mais soudainement, on est dans le coup. Évidemment, nous allons maintenant nous envoler à l'autre bout du monde. Et cela va nous mettre sens dessus dessous. Mais en même temps, ça en valait la peine."

Avec Adam Cooper et Filip Cleeren